Çipras'tan Merkel ve Macron'a telefon

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Çipras'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

YUNANİSTAN'DAN BORCUMUZU HAFİFLETİN ÇAĞRISI

Açıklamada Çipras'ın, Yunanistan'ın kamu borcunun hafifletilmesine ilişkin net bir çözüm çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Görüşmelerde, 15 Haziran'daki kritik Avro Grubu Toplantısı öncesi tarafların konuya ilişkin çalışmalara devam edilmesi üzerine fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

YUNANİSTAN'IN BORCU 315 MİLYAR AVRO

Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yapılandırılması ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor.