taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
3,5553
EURO
3,9767
ALTIN
144,39
PETR
51,6700

Çipras'tan Merkel ve Macron'a telefon

Borç batağındaki Yunanistan'ın Başbakanı Aleksis Çipras, kurtarma paketi programında yaşanan anlaşmazlığa ilişkin Avrupalı liderle görüştü.

30.05.2017 - 20:18
  1. Haberler
  2. Dünya
Çipras'tan Merkel ve Macron'a telefon

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Çipras'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

YUNANİSTAN'DAN BORCUMUZU HAFİFLETİN ÇAĞRISI

Açıklamada Çipras'ın, Yunanistan'ın kamu borcunun hafifletilmesine ilişkin net bir çözüm çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Görüşmelerde, 15 Haziran'daki kritik Avro Grubu Toplantısı öncesi tarafların konuya ilişkin çalışmalara devam edilmesi üzerine fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

YUNANİSTAN'IN BORCU 315 MİLYAR AVRO

Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yapılandırılması ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor.

Kreditörlere temmuzda 7 milyar avro geri ödemesi bulunan Yunanistan ve kreditörler için haziran ayındaki toplantı büyük öneme sahip.

Çipras'ın Merkel'e yalvardığı anlar haberi

Çipras'tan Merkel ve Macron'a telefon

İlginizi Çekebilir
Merkel, İncirlik için son kez deneyecek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile İncirlik krizinde son bir "uzlaşma denemesi" yapmak istiyor.
Libya açıklarında 466 kaçak göçmen kurtarıldı
Eski bir tekneye tıka basa bindirilen çocuk, kadın ve erkek 466 kaçak göçmenlerin imdadına Türk gemisi yetişti.
Trump, ulusal marşa sallanarak eşlik etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşlarda yaşamını yitirenlerin anıldığı Anma Günü'nde milli marşı sallanarak söylemesi tepki gördü.
Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi
Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin en az bir adet kısa menzilli Scud tipi balistik füze denediğini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

397
Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

Taksilerin havalimanlarından yolcu alma kararında kargaşa

198
Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

674
Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ceceli'nin sevgilisi ile yeni fotoğrafları ortaya çıktı

378
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

256
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

85
Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM