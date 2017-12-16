Çipras'tan müftü atağı

Geçtiğimiz günlerde Yunanistana gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gündeme getirdiği Batı Trakya'daki Müslüman azınlıklara Yunanistan tarafından atanan müftüler konusuna, Yunan Başbakan Çipras da değindi.

Fotoğraf: Arşiv (İHA)

Çipras, ülkesi tarafından atanan müftülerin Batı Trakya'daki azınlığın büyük bir kısmı tarafından tanınmadığını kabul ederek, "Bu konu, doğrudan Yunan vatandaşı Müslümanlarla ele alınmalı. Böylece bu konu bir an önce halledilsin ve kalıcı bir yasal düzenleme gerçekleştirilebilsin." dedi.

"YUNANİSTAN'A DA AZINLIKLARA DA FAYDASI YOK"

Yunan devletince atanan müftülerin, azınlığın önemli bir bölümü tarafından tanınmadığına işaret eden Çipras, "Bu konuyu halletmemiz lazım. Çünkü bu ne Yunanistan'a fayda sağlıyor, ne de azınlığın kendini huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

"KALICI YASAL DÜZENLEME YAPILSIN"

Çipras, müftü konusunun doğrudan Yunan vatandaşı Müslümanlarla ele alınması gerektiğini kaydederek, "Böylece bu konu bir an önce halledilsin ve kalıcı bir yasal düzenleme gerçekleştirilebilsin." ifadelerini kullandı.

"AZINLIKLAR, YUNAN'IN ATADIĞI DİNİ LİDERLERİ SORGULAMASIN"

Sorunun birkaç gün içinde çözülecek bir mesele olmadığını vurgulayan Çipras, "Yunan devletinin tanıdığı dini liderlerin azınlık tarafından sorgulanmadığı bir noktaya ulaşalım istiyoruz." diye konuştu.

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