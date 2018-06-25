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Çipras'tan seçimlerle ilgili ilk yorum

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, seçimlerin açıklanmasıyla birlikte açıklama yaptı. Çipras seçimlerin demokratik ortamda geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 17:28..
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24 Haziran günü Türkiye, sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde kararını veren Türkiye, yeni sisteme geçti.

Sandıkta yüzde 52,6 oy alarak Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan seçilirken, milletvekillliğinde de Cumhur ittifakı yüzde 53 oy alarak Meclis'e en fazla vekil sokan ittifak oldu.

"SEÇİM DEMOKRATİK ORTAMDA YAPILDI"

Seçim sonuçlarının ardından dünyanın pek çok ülkesinden tebrik mesajları gelirken, Türkiye'nin komşu ülkesi Yunanistan'dan bir açıklama yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, seçimlerle ilgili, "Seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğine dair bulgular var" dedi.

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