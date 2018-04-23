Çipras'tan Türkiye açıklaması: AB rotasından çıkıyorlar

Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Yaklaşmakta olan seçimlerde yaşayacağı ağır eriyişi görmezden gelen Başbakan Aleksis Çipras, Türkiye'yi diline doladı.

"AB YOLUNDAN UZAKLAŞIYOR"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ''Türkiye, yönelimini kaybederek Avrupa ile ilgili hedeflerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya bir ülke gibi gözüküyor'' dedi.

Kendi çıkarttıkları gerilimi Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan Çipras yönetimi Atina'nın yaptıklarını umursamadan Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.

ATİNA'NIN TAHRİK GİRİŞİMLERİ

Atina yönetimi daha önce de Türkiye'ye yönelik tehdit ve tahrikkar hamleler ile Ankara'yı hedef almış, Türkiye'nin karşılık vermelerini de yasal olmayan eylemler olarak göstermişti.

Çipras yönetiminin yaşadığı bu ağır oy eriyişinin sonuçlarını araştırmak yerine Türkiye'yi hedef almaya devam etmesi, oy toplamaya yönelik bir hamle olarak görülüyor. Ancak Türkiye'ye karşı yapılan bu hamlelerin halkta karşılığı bulunmuyor. Zira geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma anketine göre Yunanistan'ın uyguladığı Türkiye politikası halk tarafından desteklenmediği ortaya çıkmıştı.