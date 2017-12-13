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Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

Denizli'de yolcu olarak bulunduğu cipin içinden kendini karayoluna atan Dr. Hasan Doğan'ın oğlu Cem Baran Doğan, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA | 13.12.2017 - 08:48..
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Dün saat 21.30 sıralarında Denizli-Ankara Karayolu Gürlek girişinde meydana gelen olayda, Denizli'nin tanınmış Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Hasan Doğan'ın oğlu Cem Baran Doğan, bir süre psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Ankara'da tedavi gördükten sonra bir yakınıyla bugün akşam saatlerinde Denizli'ye dönmek üzere yola çıktı.

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

KAPIYI AÇIP YOLA ATLADI

Cem Baran Doğan, içinde bulunduğu ve Hasan Beydilli'nin kullandığı 20 DR 119 plakalı cip hareket halindeyken, iddiaya göre arka koltuğundan kapıyı açarak karayoluna kendini attı. Bu sırada karayoluna düşen Doğan, Sadık Akar yönetimindeki 20 DG 406 plakalı TIR'ın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

"HERKESE SAHİP ÇIKTIM, OĞLUMA SAHİP ÇIKAMADIM"

Olayı haber aldıktan sonra kaza gerine giden baba Dr. Hasan Doğan, "Herkese sahip çıktım, bir oğluma sahip çıkamadım." diyerek gözyaşı döktü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Doğan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cipin sürücüsü Hasan Beydelli ve tır şoförü Sadık Akar, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

Cipten atlayan doktorun oğlu tırın altında can verdi

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