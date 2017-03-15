Çırılçıplak yolda yürüyen adam polise yakalandı

Gaziantep'te eski eşini ve kadının yeni evliliğinden olan 3 yaşındaki kızını öldüren şahıs, erkekliğine laf edildiğini söyledi.

Eski eşini ve kızını öldüren zanlı: Erkekliğime laf etti

Kazandığı, berabere kaldığı ve kaybettiği maç sayısına göre Avrupa Kupaları tarihinin en başarılı 20 teknik direktörü belli oldu.

Hırsızlık zanlısı kardeşler, "Yatacak yerimiz yok. Tutuklanırsam cezaevinde gider yatarım. Belki daha iyi olur" demesi polisleri şaşırttı.

1 Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var Cumhurbaşkanı Hollande, Hollanda-Türkiye krizine ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

2 Alman polis teşkilatına sızdılar Yorumlarda çok bilmiş tavırlarla haber mi bu deyip kasma; bak, geç.

3 Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt Alman SAT 1 kanalı, sosyal medya ve kendi sitesinden Hollanda'nın skandal uygulamalarının doğru olup olmadığını sordu, cevabını aldı.

4 Obama için yeni soruşturma talebi Eski başkan Obama görevi bıraktı ama Cumhuriyetçi senatörler onun peşini bırakmıyor. Hakkında bir soruşturma daha talep ettiler.

5 BBC analisti bu kez yayına ailesiyle katıldı Geçtiğimiz günlerde BBC yayınını basan iki sevimli çocuk oldukça konuşulmuştu. BBC muhabiri Kelly yayına bu kez ailesiyle birlikte çıktı.

6 Bel ağrısının nedeni bedene uygun olmayan kıyafetler İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kadınların üçte biri bel ağrısından şikayetçi.