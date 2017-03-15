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Çırılçıplak yolda yürüyen adam polise yakalandı

Kayseri'de caddede çırılçıplak yürüyen, adının Hakan ve yaşının 23 olduğunu söyleyen genç, polis tarafından alınıp hastaneye götürüldü.

15.03.2017 - 11:49
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Melikgazi İlçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç cadde ve otomobilde bulunanların arasında çırılçıplak yürümeye başladı.

5 DAKİKA BOYUNCA ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaklaşık 5 dakika yürüyen genç çevrede bulunanlar tarafından üzeri örtülerek yakalanmak istendi. Bazı kişiler de çırılçıplak yürüyen kişiyi cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

POLİS TARAFINDAN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine gelen polisler tarafından yakalanan çıplak genç, polis ekip otomobiline alındı, üzeri örtülerek bir süre bekletildi. Daha sonra da çağrılan ambulansla hastaneye gönderildi.

Çırılçıplak yolda yürüyen adam polise yakalandı

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