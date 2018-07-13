taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.474
USD
4,8532
EURO
5,6453
ALTIN
193,61
PETR
74,0900

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Dünyanın en iyi havalimanı Singapur Changi Havalimanı'nda 24 saat kesintisiz olarak vakit geçirmek nasıl bir şey; anlatılmaz yaşanır...

Özel İçerik | 13.07.2018 - 14:28..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yeni bir keşif veya macera için tekrar yolda olmanın ilk adımı olan havalimanlarının arasında bir tanesi var ki, insana uçağı kaçırtacak güzellikte. Changi Havalimanında iş ve zevk arasında belirsiz bir karışım var. Bu, Singapur'un Asya'nın geri kalanına açılan bir kapı haline getirmek için ne kadar zaman, para ve emek harcadığının bir göstergesi ve eşi görülmemiş bir başarı. İster bir uçak aktarması, ister Singapur'a girip çıkma olsun, dört terminalde de her zaman yapılacak bir şey var.

İNSAN BURAYA TATİLE GELİR

Havalimanının neden defalarca dünyanın en iyi havalimanı seçildiğini anlamak için, burada birkaç saat geçirmek yetiyor. İnsan buraya uçmaya değil, tatile gelir;  Bahçeler, eğlence mekânları, masajlı koltuklar, uyuklama alanları, sinema salonları, oyun alanları, internet kioskları, canlı müzik sunumları, ücretsiz interaktif sanat uygulamaları, cafeler, restoranlar, alışveriş merkezi ve dahası...

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

PRATİK BİR TEKNOLOJİ

Changi Havalimanı'nın büyük itibarı, check-in, bagaj etiketleme ve uçağa biniş için tam otomatik, kendin pişir kendin ye süreçlerinden oluşan bir paket içinde yer alan hızlı ve sorunsuz seyahat konsepti ile check-in sırasında başlıyor.

Şehre girmeden önce bile, mağazalardaki en ucuz kozmetik, lüks saatler ve moda aksesuarlarına kadar her şeyi satan dükkânlar ile kendinizi şımartabilirsiniz. Ve karnınız guruldamaya başladığında, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok çeşitte yerel, bölgesel ve uluslararası mutfak var.

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

BURADA UÇAK BEKLEMEK BİR ZEVK

Orkide bahçesi mi dersin, bambu bahçesi mi dersin, türünü zor görebileceğin Fern ağaçları mı dersin neler var neler. Terminal 3 uçağını bekleyenler için en güzel alanlardan biri. Sinemaseverler de düşünülmüş. İçerisinde vizyon filmlerine ait sinema salonu ve bir de Koi göleti var. 14 Singapur Doları karşılığında yüzülebilen açık hava yüzme havuzu da yolculara sunulan ayrı bir özellik. 12 metre yüksekliğindeki kaydırak da cabası. E haliyle bu havalimanı  yolculara sunduğu olanaklarla “zaman geçirme” dalında da dünyanın en iyisi seçiliyor.

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

ADETA YAZLIK BİR DESTİNASYON

Burayı yazlık bir destinasyonmuş gibi gezip bahçelerin, lezzetlerin, alışverişin ve eğlencenin keyfini çıkarın.  Her seferinde bir sürprizle karşınıza çıkan Changi, dört terminalin tamamında  da birçok sergiyle dolu. Terminal 1'deki büyüleyici Kinetic Rain sergisinden, Terminal 4'teki devasa kuşlara, havalimanının etrafındaki birçok sanatsal fotoğraf fırsatını keşfettikçe kameranızı kamçılayacaksınız.

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

ORMANI AYAĞINA GETİRDİLER: KELEBEK BAHÇESİ

Biraz daha rahatlatıcı bir şey için, bir havaalanında dünyanın ilk Kelebek Bahçesi'nde bir yürüyüşe çıkın ya da oryantal ayak masajıyla kendinizi şımartın. Changi Havalimanı içerisindeki Kelebek Bahçesi (Terminal 3) ile dünyada de bir ilke imza atıyor. 6 metre yüksekliğinde şelalenin ve 1000’den fazla kelebeğin bulunduğu bahçede, ayrıca böceklerle beslenen sayısı 200’in üzerinde bitki türü var. “Bahçe Şehir” olarak da bilinen Singapur Changi Havalimanı içindeki yeşil alanlarının her biriyle, doğaseverleri memnun edecek.

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

ÜCRETSİZ ŞEHİR TURU

Singapur Changi Havalimanı’nın sunduğu bir diğer muhteşem hizmet ise, ücretsiz şehir turları. Bağlantılı uçuşunuzdan en az 5 saat önce, Singapur'un çarpıcı manzaraları, sesleri ve parlak ışıklarının heyecan verici bir tadına varabileceğiniz bir ücretsiz Singapur turuna üye olun. Yolculukları arasında en az 5 saat süresi bulunan yolcular, pasaport ve biletlerini gösterip, 2,5 saat süren ücretsiz Singapur turlarıyla şehrin en önemli noktalarını rehber eşliğinde gezebiliyor.

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

AİLE SALONUNDA ÇOCUKLAR DA DÜŞÜNÜLMÜŞ

Terminal 2'de, bebek bezi soyunma odaları ve bakım odaları gibi olanaklar sunan Family Zone'da ailenizle rahatlayın. Çocuklarınız için çizgi film izleyip, oyun alanında kendilerini yerden yere atabilecekleri birçok ilgi çekici alan var.

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

AMAN UÇAĞI KAÇIRMAYIN

Güneydoğu Asya’nın en büyük ve dünyanın en yoğun trafiğine sahip havalimanlarından biri olan Changi her yıl 55 milyon yolcuyu ağırlıyor. Bir terminalden diğerine çeşit çeşit aktivitelerle dolu havalimanı, oturup uçak beklemek için fazla modern. Gezerken kendinizi kaptırıp uçağı kaçırmanız ihtimal dahilinde.

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

164
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

319
Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

107
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

183
Apple ürünlerine zam geldi

Apple ürünlerine zam geldi

213
Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

57
Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

58