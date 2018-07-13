Çıtayı dağlara çıkaran havalimanı: Singapur Changi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yeni bir keşif veya macera için tekrar yolda olmanın ilk adımı olan havalimanlarının arasında bir tanesi var ki, insana uçağı kaçırtacak güzellikte. Changi Havalimanında iş ve zevk arasında belirsiz bir karışım var. Bu, Singapur'un Asya'nın geri kalanına açılan bir kapı haline getirmek için ne kadar zaman, para ve emek harcadığının bir göstergesi ve eşi görülmemiş bir başarı. İster bir uçak aktarması, ister Singapur'a girip çıkma olsun, dört terminalde de her zaman yapılacak bir şey var.

İNSAN BURAYA TATİLE GELİR

Havalimanının neden defalarca dünyanın en iyi havalimanı seçildiğini anlamak için, burada birkaç saat geçirmek yetiyor. İnsan buraya uçmaya değil, tatile gelir; Bahçeler, eğlence mekânları, masajlı koltuklar, uyuklama alanları, sinema salonları, oyun alanları, internet kioskları, canlı müzik sunumları, ücretsiz interaktif sanat uygulamaları, cafeler, restoranlar, alışveriş merkezi ve dahası...

PRATİK BİR TEKNOLOJİ

Changi Havalimanı'nın büyük itibarı, check-in, bagaj etiketleme ve uçağa biniş için tam otomatik, kendin pişir kendin ye süreçlerinden oluşan bir paket içinde yer alan hızlı ve sorunsuz seyahat konsepti ile check-in sırasında başlıyor.

Şehre girmeden önce bile, mağazalardaki en ucuz kozmetik, lüks saatler ve moda aksesuarlarına kadar her şeyi satan dükkânlar ile kendinizi şımartabilirsiniz. Ve karnınız guruldamaya başladığında, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok çeşitte yerel, bölgesel ve uluslararası mutfak var.

BURADA UÇAK BEKLEMEK BİR ZEVK

Orkide bahçesi mi dersin, bambu bahçesi mi dersin, türünü zor görebileceğin Fern ağaçları mı dersin neler var neler. Terminal 3 uçağını bekleyenler için en güzel alanlardan biri. Sinemaseverler de düşünülmüş. İçerisinde vizyon filmlerine ait sinema salonu ve bir de Koi göleti var. 14 Singapur Doları karşılığında yüzülebilen açık hava yüzme havuzu da yolculara sunulan ayrı bir özellik. 12 metre yüksekliğindeki kaydırak da cabası. E haliyle bu havalimanı yolculara sunduğu olanaklarla “zaman geçirme” dalında da dünyanın en iyisi seçiliyor.

ADETA YAZLIK BİR DESTİNASYON

Burayı yazlık bir destinasyonmuş gibi gezip bahçelerin, lezzetlerin, alışverişin ve eğlencenin keyfini çıkarın. Her seferinde bir sürprizle karşınıza çıkan Changi, dört terminalin tamamında da birçok sergiyle dolu. Terminal 1'deki büyüleyici Kinetic Rain sergisinden, Terminal 4'teki devasa kuşlara, havalimanının etrafındaki birçok sanatsal fotoğraf fırsatını keşfettikçe kameranızı kamçılayacaksınız.

ORMANI AYAĞINA GETİRDİLER: KELEBEK BAHÇESİ

Biraz daha rahatlatıcı bir şey için, bir havaalanında dünyanın ilk Kelebek Bahçesi'nde bir yürüyüşe çıkın ya da oryantal ayak masajıyla kendinizi şımartın. Changi Havalimanı içerisindeki Kelebek Bahçesi (Terminal 3) ile dünyada de bir ilke imza atıyor. 6 metre yüksekliğinde şelalenin ve 1000’den fazla kelebeğin bulunduğu bahçede, ayrıca böceklerle beslenen sayısı 200’in üzerinde bitki türü var. “Bahçe Şehir” olarak da bilinen Singapur Changi Havalimanı içindeki yeşil alanlarının her biriyle, doğaseverleri memnun edecek.





ÜCRETSİZ ŞEHİR TURU

Singapur Changi Havalimanı’nın sunduğu bir diğer muhteşem hizmet ise, ücretsiz şehir turları. Bağlantılı uçuşunuzdan en az 5 saat önce, Singapur'un çarpıcı manzaraları, sesleri ve parlak ışıklarının heyecan verici bir tadına varabileceğiniz bir ücretsiz Singapur turuna üye olun. Yolculukları arasında en az 5 saat süresi bulunan yolcular, pasaport ve biletlerini gösterip, 2,5 saat süren ücretsiz Singapur turlarıyla şehrin en önemli noktalarını rehber eşliğinde gezebiliyor.

AİLE SALONUNDA ÇOCUKLAR DA DÜŞÜNÜLMÜŞ

Terminal 2'de, bebek bezi soyunma odaları ve bakım odaları gibi olanaklar sunan Family Zone'da ailenizle rahatlayın. Çocuklarınız için çizgi film izleyip, oyun alanında kendilerini yerden yere atabilecekleri birçok ilgi çekici alan var.

AMAN UÇAĞI KAÇIRMAYIN

Güneydoğu Asya’nın en büyük ve dünyanın en yoğun trafiğine sahip havalimanlarından biri olan Changi her yıl 55 milyon yolcuyu ağırlıyor. Bir terminalden diğerine çeşit çeşit aktivitelerle dolu havalimanı, oturup uçak beklemek için fazla modern. Gezerken kendinizi kaptırıp uçağı kaçırmanız ihtimal dahilinde.