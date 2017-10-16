Çitlediği çekirdeğin çöpünü otobüse atan kadın

Twitter başta olmak üzere sosyal ağlarda bolca paylaşılan bir videoda dikkatler çekirdeğin çöpünde yoğunlaştı.

"ÇEKİRDEK ÇİTLEYEN EŞEK"

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezinden geçen Porsuk Çayı kıyısındaki yeşil alana "çekirdek çitleyen eşek" heykeli yerleştirilmişti.

Çitlediği çekirdeğin kabuğunu yere atarken karikatürize edilen eşek heykeli, bir kısım vatandaştan ilgi görürken; bir kısım vatandaş ise eşek göndermesini kaba bulmuştu.

KABUKLARI OTOBÜSE ATTI

Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde; bir toplu taşıma aracında olduğu belli olan genç kadın; çekirdek çitliyor ve çöplerini hemen ayaklarının dibine bırakıyor. Ayaklarının dibinde biriken çekirdek kabukları araçta bulunan başka bir yolcunun dikkatini çekince kayda alıyor.

Kaydedildiğini farkeden kadın, kameraya bir bakış atıp umarsızca yeniden önüne dönüyor.

Editör notu: Kadının hemen arkasında bulunan camdaki uyarı yazısının dilinin İngilizce olması; olayın yurt dışında geçtiği izlenimi veriyor.