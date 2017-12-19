Çizgi roman serisinin ilk cildi Teksas Yolları raflarda

Garth Ennis ve Steve Dillon’ın ortak kaleme aldıkları çizgi roman Teksas Yolları okuyucularla tanıştı.

Çizgi roman tarihinin en önemli serilerinden biri olan VAİZ’in ilk cildi; hızlı, sert ve kara mizahla birleşmiş: Teksas Yolları, Garth Ennis ve Steve Dillon birlikteliğinin benzersiz bir ürünü.

YARI MELEK YARI ŞEYTAN BİR YARATIK

Jesse Custer küçük bir kasaba rahibiydi ve yavaş yavaş inancını kaybediyordu… ta ki yarı melek, yarı şeytan bir yaratık olan Yaratılış onunla birleşene dek.

Eski sevgilisi Tulip ve İrlandalı alkolik bir vampir olan Cassidy ile birlikte Vaiz Jesse, Tanrı’yı bulmak için Teksas’ın yüreğinden New York’un kasvetli ruhuna doğru yolculuğa çıkacaktı.





Yazarlar: Garth Ennis&Steve Dilion

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Emre Aygün

Baskı yılı: 2017

Türü: Çizgi roman

Syf: 224

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