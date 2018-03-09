taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.772
USD
3,8215
EURO
4,6980
ALTIN
161,88
PETR
64,2300

Çizilmeyen iPhone X kılıfı üretildi

Innerexile Odyssey adlı iPhone X kılıfı, kendi kendini tamir edebiliyor.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Çizilmeyen iPhone X kılıfı üretildi

iPhone sahiplerinin en korktuğu sıkıntılardan biri telefonun çizilmesi veya zarar görmesi... Tüm bunların önüne ise bir telefon kılıfıyla geçmek mümkün.

Çizilmeyen iPhone X kılıfı üretildi

ÇİZİKLERİNİ KENDİ TAMİR EDİYOR

Bir telefon kılıfı markası, şeffaf görünmesine rağmen birçok işe yarıyor. Şeffaf kılıfların çok kolay deforme olduğu bilinse de bu kılıf tüm çiziklerini kendi tamir ediyor.

Çizilmeyen iPhone X kılıfı üretildi İZLE

VİDEODA İKİ ÜRÜNE DE YER VERİLDİ

LG G Flex 2 de kendi kendini tamir edebilen bir yüzeye sahipti. Çekilen videoda bu iki yüzeye de yer verildi.

Çizilmeyen iPhone X kılıfı üretildi

YÜZDE 100 KORUMA

Ürün ise 3000 gramlık yüke bile dayanıklı koruyucu filme sahip. Yağlanmaya ve parmak izine karşı dayanıklılığı da bulunan kılıfın şok direnci de var. Ayrıca telefonun her yerini çevreleyen yüzde 100 koruma da sağlanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çizilmeyen iPhone X kılıfı üretildi
Innerexile Odyssey adlı iPhone X kılıfı, kendi kendini tamir edebiliyor.
Arabalarda yeni lazer teknolojisi kazayı önleyecek
Arabalarda geliştirilecek yeni lazer teknolojisiyle her köşe ayrıntılı olarak gösterilecek.
ÇNRA mühimmatı Afrin'de kullanılacak
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE tarafından geliştirilen çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının tamamlandığını, bu ay Zeytin Dalı Herakatı’nda kullanılacağını açıkladı.
Blackberry Facebook'a patent davası açtı
Blackberry, sadece Facebook'u değil aynı zamanda Instagram ve WhatsApp'ı da patent davasına dahil etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

94
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

235
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

126
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

454
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

164
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM