iPhone sahiplerinin en korktuğu sıkıntılardan biri telefonun çizilmesi veya zarar görmesi... Tüm bunların önüne ise bir telefon kılıfıyla geçmek mümkün.

ÇİZİKLERİNİ KENDİ TAMİR EDİYOR

Bir telefon kılıfı markası, şeffaf görünmesine rağmen birçok işe yarıyor. Şeffaf kılıfların çok kolay deforme olduğu bilinse de bu kılıf tüm çiziklerini kendi tamir ediyor.

Çizilmeyen iPhone X kılıfı üretildi İZLE



VİDEODA İKİ ÜRÜNE DE YER VERİLDİ

LG G Flex 2 de kendi kendini tamir edebilen bir yüzeye sahipti. Çekilen videoda bu iki yüzeye de yer verildi.

YÜZDE 100 KORUMA

Ürün ise 3000 gramlık yüke bile dayanıklı koruyucu filme sahip. Yağlanmaya ve parmak izine karşı dayanıklılığı da bulunan kılıfın şok direnci de var. Ayrıca telefonun her yerini çevreleyen yüzde 100 koruma da sağlanıyor.