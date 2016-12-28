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Cizre'de görevli asker Yüksekova'daki aileye yardım etti

Cizre'de sözleşmeli er olan Halil Ece, Yüksekova'da yaşayan Aykut ailesine soba ve yakacak almaları için maaşının yarısını gönderdi.

İHA | 28.12.2016 - 10:02
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Cizre'de görevli asker Yüksekova'daki aileye yardım etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iki çocuklu Aykut ailesi, kış ortasında aç ve açıkta kaldı. Yıkılan evlerinin bir odasını güçlükle onaran aile, burada yaşama mücadelesi vermeye başladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Halil Ece, ailenin sefalet dolu hayatını İHA’nın internet sayfalarından öğrendi.

Cizre'de görevli asker Yüksekova'daki aileye yardım etti

ÜŞÜMESİNLER DİYE MAAŞININ YARISINI GÖNDERDİ

Aileyle bağlantıya geçen Ece, banka hesap numarasını aldıktan sonra, kış ortasında derme çatma odada üşümemeleri için soba ve kömür yardımında bulundu.

İHA muhabirinin ulaştığı sözleşmeli er Halil Ece, çaresizlik içerisindeki annenin gözyaşlarını görünce dayanamadığını söyledi.

Cizre'de görevli asker Yüksekova'daki aileye yardım etti

"VATANDAŞIMIZIN ÇEKTİĞİ ÇİLEYE KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Aileyle iletişim kurduğunu ve yakacak ihtiyaçlarının olduğunu öğrendiğini anlatan Halil Ece “Biz burada vatanımızı savunurken aynı zamanda vatandaşlarımızın çektiği çileye kayıtsız kalamayız” diye konuştu.

ARALARINDA PARA TOPLAYIP YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEKLER

Görev yaptığı sınır birliğinde arkadaşları arasında da biraz para toplayıp aileye yardım etmeye devam edeceklerini belirten Ece “Maaşımın 1.500 lirasını doğrudan aileye gönderdim, yani hemen hemen yarısını. Hâlen üşüdüklerini bilsem geri kalanını da yollarım” ifadelerini kullandı.

Çocuklarının artık üşümediğini anlatan baba Hamza Aykut ise, Mehmetçiğe bu davranışından dolayı teşekkür etti.

Cizre'de görevli asker Yüksekova'daki aileye yardım etti

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