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Cizre'de kaçak elektriği önleyen panolar tahrip edildi

Dicle Elektrik tarafından kaçak elektriği önlemek için yerleştirilen panolar parçalanıyor.

İHA | 06.02.2018 - 15:47..
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Bu zamana kadar 6 ildeki enerji altyapısını güçlendirmek için 1,2 milyar lira harcayan Dicle Elektrik, bu yıl toplam yatırım miktarını 1,6 milyar liraya çıkaracak.

Şirket, bölge halkına daha kaliteli enerji verme projeleri arasında yer alan ASOP uygulamasını her geçen gün yayıyor. Görüntü kirliliğini önleme, enerji arzı güvenliği ve güç artışı gibi birçok yararı bulunan iletim hatlarının yeraltına alınması ile birlikte uygulanan uygulama çerçevesinde birçok yerleşim birimine bu panolardan yerleştirildi.

Cizre'de kaçak elektriği önleyen panolar tahrip edildi VİDEO

KAÇAK ELEKTRİK KULLANANLAR PARÇALIYOR

Tüketicilere ait sayaçları da içerisinde barındırması sebebiyle kaçak kullanımı da engelleyen ASOP’lar bu sebeple kaçak kullanmakta ısrarcı olan kesimlerin saldırısına uğruyor.

Cizre'de kaçak elektriği önleyen panolar tahrip edildi

4 AYDA 63 PANOYA SALDIRI

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde en çok saldırı da Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleşiyor. Cizre’de ASOP saldırılarının ilki 28 Kasım 2017’de gerçekleşti. Bu saldırıda 2 adet pano parçalandı. Saldırganlar yakalanamayınca aralık ayında 54 pano daha saldırı sonucu parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

BİR KİŞİ BİLE YAKALANMADI

Bunun üzerine Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile görüşerek saldırganların yakalanması ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ancak yine saldırganlar yakalanamadı ve ocak ayında 3 adet pano bu kez kundaklanarak, yakılmak suretiyle saldırıya uğradı. Son olarak Şubat ayında 4 pano üzerlerine benzin dökülerek yakıldı.

Cizre'de kaçak elektriği önleyen panolar tahrip edildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YARDIM İSTENECEK

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, sadece Cizre’de teknoloji ürünü 63 panolarının yakıldığını ve bu yüzden binlerce elektrik kullanıcısının mağdur olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi: “Kasım ayında başlayan saldırılar 4 aydır adeta periyodik olarak devam ediyor. Halkı mağdur eden bu saldırıları gerçekleştirenlerden hiç kimsenin yakalanamamış olmasını doğrusu manidar buluyoruz. Bu sebeple konuyu yeniden Şırnak Valiliği’nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na taşıyarak saldırganların yakalanmasını ve yeni saldırıların yaşanmaması için tedbir alınmasını isteyeceğiz. Halkın kesintisiz enerji almasını engelleyerek kaçak elektrik kullanımını artırmayı hedefleyen bu saldırıların kabul edilmesi mümkün değildir. Biz tahrip edilen, yakılan, kırılan panoların yerine yenilerini yapıyoruz, ancak yaşanan gecikme yüzünden vatandaşlar mağdur oluyor. Bu sebeple saldırganların acilen yakalanmasını ve saldırıların önlenmesini istiyoruz.”

Cizre'de kaçak elektriği önleyen panolar tahrip edildi


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