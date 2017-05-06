Cizre'de zırhlı araç devrildi: 11 yaralı

Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'na korgo uçakları ile gelen özel eğitimli askerleri, 23'üncü Jandarmı Sınır Tümen Komutanlığı'na taşıyan zırhlı araç Cizre İlçesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Saklan Deresi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek, şarampole yuvarlandı.

ASKERLER TEDAVİ ALTINDA

Saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan askerler, yoldan geçen sivil araç sürücüleri ve daha sonra olay yerine çağrılan ambulanslar ile Cizre Devlet Hastanesi'ne sevkedilerek, tedavi altına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedilirken, hava alanından gelen ve askerleri taşıyan onlarca zırhlı araç da olağanüstü güvenlik önlemleri altında Cizre'den geçerek Şırnak'a gitmek üzere yollarına devam etti.