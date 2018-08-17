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Cizreli polisler döviz bürosuna koştu

Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Başkan Erdoğan'ın dolar-euro bozduralım çağrısıyla, döviz bürolarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA | 17.08.2018 - 10:53..
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ABD'nin Türkiye’ye yönelik yaptırımına tepki gösteren Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, ülkelerine destek olmak için dolar ve dövizlerini TL’ye çevirdi.

Cizreli polisler döviz bürosuna koştu

"AMBARGOYU PROTESTO EDECEĞİZ"

Polis memurları ile birlikte döviz bozdurmaya giden Cizre Emniyet Müdür Vekili Alptekin Özgen, ”Amerika’nın ülkemize yapmış olduğu bu tanımadığımız ambargoyu protesto etmek amacı ile devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için Cizre Emniyeti olarak bu döviz kampanyasına katılmak istedik. Emniyet müdürlüğündeki personellerimizle birlikte yanımızda olan bütün dövizleri bozdurup TL’ye çevirerek bu ambargoyu protesto edeceğiz.“ dedi.

Cizreli polisler döviz bürosuna koştu

Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Erkek ise ambargoyu protesto ettiklerini söyledi. Erkek, "ABD’nin ülkemizin üzerinde oynamış olduğu kirli oyuna rağmen ayakta durduğumuzu göstermek amacı ile devletimizin ve ülkemizin yanında olduğumuzu göstermek için Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak dövizlerimizi TL’ye çevirerek bu kirli oyunu ve ambargoyu protesto ediyoruz.“ diye konuştu.

Nur Mahallesi Yafes Caddesi Üzerinde bulunan döviz bürosuna akın eden polis memurları ve mahalle bekçileri yanlarında getirdikleri dövizleri TL’ye çevirdikten sonra görev yerlerine döndü.

Cizreli polisler döviz bürosuna koştu

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