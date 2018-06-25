Cizre'nin tercihi HDP

Terör örgütü PKK'nın hendek kazdığı dönemde, Cizre Belediyesi teröristlere açık bir şekilde destek verdi.
Örgüte aktarılan yardımların ortaya çıkmasından sonra İçişleri Bakanlığı, Cizre Belediyesi'nde kayyum görevlendirmesi yaparak ilçede çalışmaları başlattı.
YATIRIMLARI MEMNUN ETMEDİ
Kayyum tarafından yapılan düzenlemelerle adeta yeniden doğan Cizre, 24 Haziran seçimlerinde tercihini değiştirmedi.
Altyapı çalışmaları, sokak ışıklandırmaları, yatırımlar...
HDP YÜZDE 82
Hepsine sırtını çeviren seçmen, yüzde 81,55 oranında Selahattin Demirtaş'a, yüzde 82,13 oranında HDP'ye oy verdi.
KAYYUM ÖNCESİ CİZRE
Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor