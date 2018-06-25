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Cizre'nin tercihi HDP

Devletin yaptığı özel çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşan Şırnak'ın Cizre ilçesi, 24 Haziran'da tercihini HDP'den yana kullandı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 15:54..
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Cizre'nin tercihi HDP

Terör örgütü PKK'nın hendek kazdığı dönemde, Cizre Belediyesi teröristlere açık bir şekilde destek verdi.

Örgüte aktarılan yardımların ortaya çıkmasından sonra İçişleri Bakanlığı, Cizre Belediyesi'nde kayyum görevlendirmesi yaparak ilçede çalışmaları başlattı.

YATIRIMLARI MEMNUN ETMEDİ

Kayyum tarafından yapılan düzenlemelerle adeta yeniden doğan Cizre, 24 Haziran seçimlerinde tercihini değiştirmedi.

Altyapı çalışmaları, sokak ışıklandırmaları, yatırımlar...

HDP YÜZDE 82

Hepsine sırtını çeviren seçmen, yüzde 81,55 oranında Selahattin Demirtaş'a, yüzde 82,13 oranında HDP'ye oy verdi.

Cizre'nin tercihi HDP

Cizre'nin tercihi HDP

KAYYUM ÖNCESİ CİZRE

Cizre'nin tercihi HDP

Cizre'nin tercihi HDP

Cizre'nin tercihi HDP

 

Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

Cizre'nin tercihi HDP

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