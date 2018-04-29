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Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Müslümanların, kurallara uydukları sürece Avrupa'da yaşamayacaklarını belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa'nın güç kaybettiğini dile getirdi.

AA | 29.04.2018 - 03:57..
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Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Rusya'nın olmadığı bir durumda Avrupa'nın güvenliğinin kalıcı olmadığını söyleyen Juncker, "Ruslarla eşitimiz gibi konuşmayı öğrenmeliyiz" ifadesini kullandı.

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor


"AVRUPA DÜNYANIN ZAYIF BİR PARÇASI"

Juncker, "Avrupa küresel sahnede güç kaybediyor. Dünyanın patronu olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında kainatın küçük ve zayıf bir parçası olduğumuzu unutuyoruz" açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın ekonomik güç olarak gerilediğine ve demografik olarak da güç kaybettiğine dikkati çeken Juncker, "Kültürel olarak varız ama baskın değiliz. Bu nedenle herkesi daha mütevazı olmaya ve dünyanın geri kalanını dinlemeye davet ediyorum" dedi.

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor


"MÜSLÜMANLAR KURALLARIMIZA UYDUKÇA TOPRAKLARIMIZDA YAŞAYABİLİR"

AB'nin kimliği üzerine de geniş açıklamalara yer veren Juncker, "AB bir Hristiyan birliği değil" değerlendirmesini yaptı. Juncker, Hristiyanlığın Avrupa'nın gelişimine büyük katkı sağladığını ancak AB'yi Hristiyan bir birlik olarak tanımlamanın gerçeği yansıtmayacağını aktararak, "Topraklarımızda Müslümanlar da yaşıyor. Kurallarımıza uydukları müddetçe onların da topraklarımızda yeri olmaya devam edecek" diye konuştu.

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