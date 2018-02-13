Clickbait nedir

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımız internet sektörüne daha çok adapte oldu. bununla birlikte internetten para kazanma, popülarite oluşturma gibi faaliyetler hayatın bir parçası haline geldi.

Günümüzde ekonominin önemli temellerinen olan internetten hemen herkes kolaylıkla para kazanabiliyor, ancak bu para kazanma da "tıklanma" ile sağlanıyor. Tıklanmayı kolaylıkla sağlayamayan kurumlar da çareyi Clickbait'de buluyor.

CLİCKBAİT NEDİR

Kısaca "kolay tık" denilebilecek olan Clickbait, haber ve videolarda izlenme ve okunma oranlarının artırılması için uygulanıyor.

Türkçe karşılığıyla tık tuzağı olan Cilckbait, web sitelerinin okuyucuyu istedikleri sayfalara yönlendirmek amacıyla kullandıkları bir araçtır. Örneğin sosyal medyada paylaşılan "olay, flaş, şok" başlığı ve görselleri ile internet kullanıcılarını kendilerine çekmeyi amaçlarlar.

Bu tuzağı kullanan web sitesinin amacı; siteye daha fazla hit kazandırmak, okuyucuyu daha uzun süre web sitesinde tutmaktır. Bu yönteme en çok başvuranlar haber siteleridir.

CLİCKBAİT ZARARLI MIDIR

Clickbait'in herhangi bir zararı, kötü içerikli bir siteye yönlendirme yapmadığı sürece bulunmuyor. Ancak özellikle haber sitelerinin kullandığı bu yöntem, ahlaki olarak uygun olmamakta, site ziyaretçisini kandırmaya sebep olmaktadır.