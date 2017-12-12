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Clicker eğitimi nedir

Sevimli dostlarımız kedi ve köpeklerle birlikte yaşarken daha rahat iletişim kurabilmek için bir takım eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerden biri de clicker eğitimi. Peki clicker eğitimi nedir?

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Pozitif eğitimde tercih edilen, eğlenceli, modern ve oldukça etkin bir metotlardan olan clicker, bilimsel tekniklere dayalı, köpeğiniz ile sizin arasında doğru, basit, kısaca direkt iletişim kurmanızı sağlar. Bu iletişim sayesinde neredeyse her türlü eğitimi vermeniz mümkün olur.

Clicker eğitimi nedir

KOMUT EĞİTİMLERİNİ VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Bir köpeğe kulağını kaşımasını, esnemesini kolayca öğretebilirsiniz. Ancak normal eğitimlerle bu komutları öğretmek bir hayli güçtür.

KÜÇÜCÜK ALETLE BAŞARILI BİR EĞİTİM

Clicker, avuç içinde kaybolacak kadar küçük, plastik bir kutudur. Üstünde yer alan düğme veya çelik düzeneğe basılması süretiyle klik sesi çıkarır. Clicker eğitimi bu küçük alet ile verilir.

Clicker eğitimi nedir

KLİK SESİNİN CAZİBESİ

Köpeklerin öğrenim süreci nesneleri ve tepkileri ilişkilendirmeye dayalıdır. Clicker eğitiminde köpeğinizi klik sesiyle yönlendiriyor olacaksınız. Klik sesi istenilen davranışın yerine getirilmesini sağlayacaktır. Pozitif pekiştirici yani ödül kullanarak, aynı davranışın tekrar yerine getirilmesi için motive etmelisiniz.

CLICKER İLE TANIŞTIRMA

Köpeğinizin klik sesiyle ne istediğinizi anlayabilmesi için önce clicker ile kaynaşması gerekir. Bunun için clicker yüklemesi adı verilen ilk eğitim uygulanır. Clicker yüklemesiyle, köpeğinizin klik sesini duyduğu anda ödülün geleceğini anlamasını sağlamak amaçlanır.

Bie elinize avuç dolusu ödül maması alın. Clickerı tuttuğunuz elinizi ise arkanıza saklayın. Clickera bastıktan hemen sonra ödül mamasını verin. Gün içerisinde birkaç dakikalığına bu eylemi sık sık tekrar edin. Köpeğiniz klik sesinin ardından ödül için size bakmaya başladığında, clicker yüklemesi tamamlanmış demektir. Böylece bir sonraki aşamaya yani clicker eğitimine geçebilirsiniz.

KLİK, KOMUT, ÖDÜL, TEKRAR...

Köpeğiniz istenilen her davranış için klik sesi, komut ve ödül arasındaki bağlantıyı kurana kadar eğitim tekrar edilmelidir. Eğitimin temeli tekrardan geçmektedir.

PARMAK ŞIKLATMAYI DA DENEYEBİLİRSİNİZ

Birçok köpek ve kedi klik sesinden rahatsız olmazken küçük bir bölümü rahatsız olabilir. Küçük dostunuz klik sesinden hoşlanmazsa, clickerin üstünü bir bez ya da havlu ile kapatıp kullanabilirsiniz. Hatta parmağınızı şıklatarak da clicker eğitimi verebilirsiniz.

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