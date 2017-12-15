Clooney'den arkadaşlarına 14 milyon dolar hediye

Adını her yaştan insanın bildiği yıldızın George Clooney, üne kavuştuktan sonra arkadaşlarını unutmadı. Clooney, gençlik yıllarında birlikte olduğu arkadaşlarına 14 milyon dolarlık hediye verdiği öğrenildi.





14 ARKADAŞA BİRER MİLYON DOLAR

Gençlik yıllarında kendisine çok yardımları dokunan ve dostluk ettiği 14 erkek arkadaşını 2013 yılının eylül ayında evine yemeğe davet eden Clooney onlara hayatlarının sürprizini yaşattı.

Clooney, yemek masasın çeveresine koyduğu 14 sandalyeye özel tasarım çantalar koydu. Bu çantaların içinde ise 1 milyon dolarlık çekler vardı.





Ortağı ve yakın arkadaşı olan Rande Gerber'in bir dergiye verdiği bir röportajla yıllar sonra ortaya çıktı. Arkadaşlarına yaptığı konuşmada Clooney'in şunları söylediği öğrenildi:

"DOSTLUĞUNUZA BENZER BİR DOSTLUK YAŞAMADIM"

"Dinleyin, sizlerin benim için ne ifade ettiğinizi ve hayatımda ne kadar çok şey ifade ettiğinizi bilmenizi isterim. Los Angeles’a geldiğimde kanepenizde uyudum, hayatımda sizleri tanıdığım için çok şanslıyım… Şimdiye kadar sizinle kurduğum dostluğa benzer bir dostluk yaşamadım, bu yüzden benim için çok önemli oldunuz ve hepimiz birlikteyken bu dostluğumuzun göstergesi olarak sizlere bir armağanım olacak. Şimdi çantaları açmanızı istiyorum."





HEDİYESİNİN VERGİLERİNİ DE ÖDEDİ

Artık 56 yaşında olan ünlü aktörün verdiği parayı durumu iyi olan arkadaşları iade etmek istediyse de Clooney bunu kabul etmedi. Öte yandan Clooney paraların vergisini de ödeyerek arkadaşlarının eline tam olarak 1 milyon dolar geçmesini sağladı.