taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.666
USD
3,8821
EURO
4,5760
ALTIN
156,66
PETR
63,2800

Clooney'den arkadaşlarına 14 milyon dolar hediye

Dünyaca ünlü star George Clooney, yemeğe davet ettiği 14 arkadaşına özel tasarım çanta içerisinde 1'er milyon dolar hediye etti.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 08:58..
  1. Haberler
  2. Magazin

Adını her yaştan insanın bildiği yıldızın George Clooney, üne kavuştuktan sonra arkadaşlarını unutmadı. Clooney, gençlik yıllarında birlikte olduğu arkadaşlarına 14 milyon dolarlık hediye verdiği öğrenildi.

Clooney'den arkadaşlarına 14 milyon dolar hediye

14 ARKADAŞA BİRER MİLYON DOLAR

Gençlik yıllarında kendisine çok yardımları dokunan ve dostluk ettiği 14 erkek arkadaşını 2013 yılının eylül ayında evine yemeğe davet eden Clooney onlara hayatlarının sürprizini yaşattı.

Clooney, yemek masasın çeveresine koyduğu 14 sandalyeye özel tasarım çantalar koydu. Bu çantaların içinde ise 1 milyon dolarlık çekler vardı.

Clooney'den arkadaşlarına 14 milyon dolar hediye

Ortağı ve yakın arkadaşı olan Rande Gerber'in bir dergiye verdiği bir röportajla yıllar sonra ortaya çıktı. Arkadaşlarına yaptığı konuşmada Clooney'in şunları söylediği öğrenildi:

"DOSTLUĞUNUZA BENZER BİR DOSTLUK YAŞAMADIM"

"Dinleyin, sizlerin benim için ne ifade ettiğinizi ve hayatımda ne kadar çok şey ifade ettiğinizi bilmenizi isterim. Los Angeles’a geldiğimde kanepenizde uyudum, hayatımda sizleri tanıdığım için çok şanslıyım… Şimdiye kadar sizinle kurduğum dostluğa benzer bir dostluk yaşamadım, bu yüzden benim için çok önemli oldunuz ve hepimiz birlikteyken bu dostluğumuzun göstergesi olarak sizlere bir armağanım olacak. Şimdi çantaları açmanızı istiyorum."

Clooney'den arkadaşlarına 14 milyon dolar hediye

HEDİYESİNİN VERGİLERİNİ DE ÖDEDİ

Artık 56 yaşında olan ünlü aktörün verdiği parayı durumu iyi olan arkadaşları iade etmek istediyse de Clooney bunu kabul etmedi. Öte yandan Clooney paraların vergisini de ödeyerek arkadaşlarının eline tam olarak 1 milyon dolar geçmesini sağladı.

İlginizi Çekebilir
Tugay Kerimoğlu boşanıyor
25 yıllık evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çift, boşanma kararı aldı.
Gupse Özay 1 ayda 7 kilo verdi
Filmi Deliha 2 için kilo alan Gupse Özay, şimdi de gala için hızla zayıflamaya başladı.
Hande Ataizi: Cem kendini bitirdi
Cem Davran'ın 'Tuvalet camı' göndermesine sinirlenen Hande Ataizi'nden bir açıklama daha geldi.
Meryem Uzerli aşkı yine bulamadı
Meryem Uzerli, Mısırlı aşkından 4 ayda ayrıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

AB üyeleri Kudüs için iki devletli çözüm istedi

41
Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

150
Instagram'da Almanca skandal

Instagram'da Almanca skandal

40
Orgeneral Akar cami yaptırmıyor, destek oluyor

Orgeneral Akar cami yaptırmıyor, destek oluyor

39
Feghouli: Türkiye'de kimsenin dini sorgulanmıyor

Feghouli: Türkiye'de kimsenin dini sorgulanmıyor

17
Elçin Sangu'nun yeni imajı

Elçin Sangu'nun yeni imajı

18
Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

Küçükçekmece'de çatışma çıktı, sokaktan geçen genç öldü

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM