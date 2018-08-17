CNN: Çin, ABD'ye nükleer saldırı hazırlığında

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçtiğimiz günlerde Çin Silahlı Kuvvetleri ile ilgili hazırladığı raporu Kongre'ye sundu. Bu raporu ise manşete taşıyan ilk kuruluş CNN İnternational oldu.

ÇİN BAZI ÇALIŞMALAR YAPIYOR

CNN International, Çin'in uzun menzilli ağır bombardıman uçaklarıyla saldırı için bazı çalışmalar yaptığını belirtti.

ÇİN TATBİKATLARI ARTIRDI

Ayrıca '2018 Çin askeri gücü' adı altında hazırlanan raporda; Çin Halkının Kurtuluşu Ordusu'nın 3 yıldır kendi karasından en uzaktaki yerleri vurma kapasitesini süratle artırdığı, denizcilik açısından kritik bölgelerde tecrübe kazandığı ve muhtemelen ABD ile müttefiklerini hedef alacak saldırılar düzenlemeye yönelik tatbikatlar yaptığı öne sürüldü.

UÇAKLARINA ETKİN NÜKLEER KAPASİTE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Pekin Hükümeti'nin Güney Çin Denizi ve diğer kritik denizlerde üslerini artırdığı da ifade edildi. Bunun yanı sıra Çin'in uçaklarına etkin nükleer kapasite kazandırmaya çalıştığı da belirtildi.

Bilindiği üzere Çin savunma harcamalarına 2017 yılında 190 milyar doları aşan bir harcama gerçekleştirdi.