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CNN Hong Konglu kadına fal baktırdı: Erdoğan kaybedecek

Trump'ın "fake news" olarak adlandırdığı CNN, falcı kadının görüşlerini haberleştirdi, "Erdoğan kaybedecek" dedi.

03.02.2017 - 13:38
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CNN Hong Konglu kadına fal baktırdı: Erdoğan kaybedecek

Daha önce Sözcü gazetesi, bir falcıyı referans göstererek 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin kaybedeceğini duyurmuş, seçim akşamı ise çuvallamıştı.

Sözcü'den ilham almış olacak ki CNN International da dünyaca ünlü olarak duyurduğu Hong Konglu falcı Priscilla Lam'ın sözlerini web sitesine taşıdı ve "Erdoğan referandumu kaybedecek" haberi yaptı.

CNN Hong Konglu kadına fal baktırdı: Erdoğan kaybedecek

HONG KONGLU FALCI: ERDOĞAN REFERANDUMDA KAYBEDECEK

Trump'ın seçimi kazanacağını bildiği belirtilen Lam'a göre Erdoğan referandumda umduğunu bulamayacak(!)

ERDOĞAN'IN ASTROLOJİK ELEMENTİ BAHARDA OLUMSUZ ETKİLENİYORMUŞ

Falcı Lam, Erdoğan'ın astrolojik elementinin su olduğunu, bu sebeple bahar aylarında olumsuz anlamda etki meydana getirdiğini de sözlerine ekledi. Lam'ın Erdoğan'la ilgili söyledikleri şunlar:

"At yılında dünyaya gelen Erdoğan’ın doğum günündeki astrolojik elementi su. Bahar bu grup için hiç de iyi çıkmayacak. Zira baharda çiçekler açar ve bütün suyu alır. Erdoğan, güçlerini artırmayı hedefleyen Nisan referandumunu kaybedecek. Erdoğan’ın gözleri, insanlardan çok fazla destek görmediğini açık ediyor. Ağzının etrafındaki çizgiler ise hükümettekilerin güvenilmez olduğunu gösteriyor. Erdoğan için iyi bir yıl olmayacak."

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