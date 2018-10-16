CNN: Kaşıkçı öldürüldü

CNN International, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

CNN'nin ismini açıklamadığı bir Türk yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ve cansız bedeninin parçalara ayrıldığı iddiası doğrulandı.

CNN dün yayınladığı haberde de Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını" öne sürmüştü.

Öte yandan CNN'den kısa süre sonra medya kuruluşu Al Jazeera'nin ismini açıklamadığı bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Kaşıkçı’nın cesedini parçalara Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i ayırdı.

Cesedi kesme işlemi 7 dakika sürerken otopsi uzmanı bu esnada yanındaki diğer Suudilere müzik dinlemelerini tavsiye etti.

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