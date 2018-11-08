CNN muhabiri Trump'ı sinirlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleri sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, CNN muhabiri Jim Acosta'nın ABD'ye sığınan mülteciler ve Rusya soruşturması hakkındaki sorularına sinirlenerek, "Bırak da ülkeyi ben yöneteyim, CNN'i de sen yönet." dedi.

"O MİKROFONU YERE BIRAK"

Bir Beyaz Saray çalışanının, sorusunu sormakta ısrarcı olan Acosta'nın elinden mikrofonu almaya çalıştığı görülürken Trump, "O mikrofonu yere bırak." dedi.

"HALK DÜŞMANISIN"

Çok sinirlendiği gözlenen Trump, CNN muhabiri Acosta mikrofonu bırakıp yerine oturana dek konuşma yaptığı kürsüden uzaklaştı.

CNN muhabiri Jim Acosta'ya öfkesi dinmeyen Trump, "Sen kaba ve berbat bir insansın. Halk düşmanısın." ifadelerini kullandı.