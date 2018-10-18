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CNN: Pompeo Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti

Riyad'da Veliaht Prens Selman ile de görüşen Mike Pompeo'nun, kapalı kapılar ardında Prens'i kral yapmamakla tehdit ettiği iddia edildi. İddianın sahibi CNN International.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 14:59..
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CNN: Pompeo Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmiş, ziyaret kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya gelmişti.

Görüşmede kameralara gülen ifadelerle poz veren Pompeo'nun, basın mensuplarının dışarı çıkışından sonra Selman'ı fırçaladığı iddia edildi.

CNN: Pompeo Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti

KAPALI KAPILAR ARDINDA CİDDİ KONUŞMA

Pompeo'nun salı günü MbS ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi sahibi bir kaynak, CNN kanalına, ikilinin gazetecilere gülümseyen pozlar vermesinin, kesinlikle görüşmenin dostça geçtiğine dair işaret olarak okunmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf çekiminin bitmesiyle gülümsemelerin de sona erdiğini aktaran kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Veliahtı'na, kral olmasının Kaşıkçı vakasının içinden çıkıp çıkmamasına bağlı olduğunu söyledi.

CNN: Pompeo Selman'ı kral yapmamakla tehdit etti

KRALLIK TEHLİKEDE

Basın mensuplarının dışarı çıkartılmasından sonra Mike Pompeo, Veliaht Prens'e Kaşıkçı meselesini çözmesi gerektiği, aksi taktirde krallık ihtimalinin tehlikeye düşeceğini belirtti.

Buna göre Pompeo, Veliaht Prens'e 'önceden haberi yoktuysa bile, durumu kabullenip sahip çıkması gerektiğini', zira her bir olgunun tek tek ortaya çıkacağını net bir dille bildirdi.

Veliaht Prens Muhammed Selman'ı tahta çıkmasının Kaşıkçı vakasını nasıl idare edeceğine bağlı olduğuna dair uyardığı belirtilirken, olayın temizlenememesi durumunda krallık ihtimalinin tehlikeye düşeceği belirtildi.

ULUSLARARASI BASKI

Suudi Arabistan konsolosluğunda kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin baskı yalnızca ABD'den gelmiyor. Avrupa devletleri ve hemen hemen Tüm dünyanın takip ettiği bu olayda Reiyad yönetimini büyük bir yaptırım tehlikesi bekliyor.

Bu tehlikelere karşı Suudi yönetimi olayın takibini yavaşlatmaya çalışırken , ABD zamanın dar olduğunu ve Suudilerin bu işe karışmış kişilerle hızla ve acımasızca ilgilenmeleri gerektiğini net dille ifade etti.

 


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