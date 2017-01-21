taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

CNN Trump'ın yemin töreni sırasında siyaha büründü

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden hemen önce CNN ekranının siyahlar içinde olması dikkat çekti.

21.01.2017 - 13:41
  1. Haberler
  2. Dünya

Dün ABD başkanı Donald Trump'ın yemin töreni birçok ülkede canlı olarak yayınlandı. Ancak CNN İnternational canlı yayında gerçekleştirilecek tören öncesi siyahlara büründü.

CNN Trump'ın yemin töreni sırasında siyaha büründü

TRUMP TEKİSİNİ ORTAYA KOYMUŞTU

Başkan Trump, daha önce düzenlediği basın toplantısında CNN muhabirinin sorularını cevaplamayacağını belirterek, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu.

CNN Trump'ın yemin töreni sırasında siyaha büründü

CNN'NİN SİYAHLARA BÜRÜNMESİ DİKKAT ÇEKTİ

CNN'nin, Trump'ın sarf ettiği bu sözlere karşılık olarak dün yemin töreninde siyahlara bürünmesi dikkat çekti.

CNN Trump'ın yemin töreni sırasında siyaha büründü


CNN Trump'ın yemin töreni sırasında siyaha büründü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

458
Obama Beyaz Saray'dan ayrıldı

Obama Beyaz Saray'dan ayrıldı

101
Gamze Özçelik Şehit Topal için duygusal satırlar paylaştı

Gamze Özçelik Şehit Topal için duygusal satırlar paylaştı

18
Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

61
Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

85
Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

Kılıçdaroğlu: Bu parlamento kendi tarihine ihanet etti

418
Saffet Sancaklı Meclis'te konuştu

Saffet Sancaklı Meclis'te konuştu

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM