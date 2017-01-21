CNN Trump'ın yemin töreni sırasında siyaha büründü

Dün ABD başkanı Donald Trump'ın yemin töreni birçok ülkede canlı olarak yayınlandı. Ancak CNN İnternational canlı yayında gerçekleştirilecek tören öncesi siyahlara büründü.

TRUMP TEKİSİNİ ORTAYA KOYMUŞTU

Başkan Trump, daha önce düzenlediği basın toplantısında CNN muhabirinin sorularını cevaplamayacağını belirterek, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu.





CNN'NİN SİYAHLARA BÜRÜNMESİ DİKKAT ÇEKTİ

CNN'nin, Trump'ın sarf ettiği bu sözlere karşılık olarak dün yemin töreninde siyahlara bürünmesi dikkat çekti.







