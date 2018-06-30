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CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

24 Haziran seçimleri geride kaldı; Türkiye ekonomide yeni bir sayfa açıyor. Yeni dönemde Türk lirası da değer kazanacak.

Haber Merkezi | 30.06.2018 - 10:44..
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CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

Sandık başına giden milletin, tercihini istikrardan yana kullanmasıyla birlikte, piyasalar rahatladı.

Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine yapılan baskılar, seçim sonuçlarına etki edemedi.

Yaşananlar artık geride kaldı. Türkiye, 2023 vizyonuyla yeni bir döneme giriyor.

Yapılacak reformlarla birlikte ekonominin daha iyi seviyeye getirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Türk lirası da gerçek değerine yükselecek.

CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı VİDEO

DOLAR NE OLACAK

CNN Türk'ta Hakan Çelik'in sunumuyla ekrana gelen Hafta Sonu programında, Türk lirası ve doların durumu masaya yatırıldı.

CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

AMERİKA-ÇİN SAVAŞI

Gülfem Saydan Sanver ve Aysun Karaytuğ'un yorumlarıyla devam eden programda, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının Türk lirasının geleceğini etkileyebileceği savunuldu.

Aysun Karaytuğ, doların kısa süre içerisinde düşüş göstermesini beklemediğini sözlerine ekledi.

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