CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı

1 Yağmurdan koruyamayan uçan şemsiye üretildi Birçok drone'un, kullanıcısını takip etme gibi bir özelliği varken, sapsız ve üstünüzde devamlı dolaşan bir şemsiye fikri tabii ki kaçınılmazdı.

2 İsveç ile Norveç'in Ren geyiği kavgası İskandinavya'nın geleneksel ve en temel ekonomik geçim kaynaklarından olan Ren geyiği yetiştiriciliği, İsveç ile Norveç'in arasında diplomatik gerilime yol açmak üzere.

3 Havadan çekim: AKM'de son durum Yıkımı tamamlanan AKM binasının alanında hafriyat çalışmaları devam ediyor. Yeni proje için geri sayıma geçildi.

4 Yeni FETÖ delilleri ABD'ye gönderildi Adalet Bakanlığı, örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdi.

5 YKS başladı 2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürecek ve 12.30'da bitecek.

6 Antalya’da oluşan 4 hortum korkuttu Alanya'da iki farklı noktada aynı anda oluşan 4 hortum kısa süreli paniğe sebep olurken, o anlar kameraya yansıdı.