CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan avukat Salim Şen, kendisini FETÖ davalarında yargılanan bazı kişilere vekillik yaptığı gerekçesiyle eleştiren Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'na "Ben 12 yıldır FETÖ ile mücadele ettim ve yargılandım. Bu söylediğinizle beni yaftalayamazsınız." dedi.

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

"FETÖ DAVALARINDA MÜŞTEKİ MİSİN VEKİL MİSİN.."

Hacısalihoğlu da "Ben, Müşteki misiniz vekil misiniz diye bir soru sordum.. Objektif olmanızı beklemem zaten dedim. Siz niye mücadele vermediniz.. Sen kripto FETÖ'cü müsün. Bunu Bunu bana FETÖ'cüler söylüyor.. " çıkışıyla Salim Şen'e yüklendi.

İki konuğun hararetli tartışması, Ahu Özyurt'un araya girmesiyle kapandı.