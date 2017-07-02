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CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

Genetik müdahalenin konuşulduğu programda doktorlar arasında sinirlen bir anda gerildi. Programın sunucusu da tepkilerden nasibini aldı.

02.07.2017 - 10:35
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CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında Deniz Bayramoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Gündem Özel programında gergin anlar yaşandı.

Programın konuklarından Dr. Ayşegül Çoruhlu, genetik üzerine değerlendirmeler yaptığı sırada Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın kendisine müdahale etmesi nedeniyle sinirlendi.

"SİZE, SİZ DEMEKTE BİLE ZORLANIYORUM"

Erbaş'ın programın sahibi gibi davrandığını ve herkese sataştığını belirten Ayşegül Çoruhlu, "Böyle yayılarak oturmak.. Herkese sataşmak.. Böyle böyle haller yapmak.. Buraya 6. kez geldiniz diye burası sizin eviniz değil.. Saygılı davranmalısınız. Ben size, siz demekte bile zorlanıyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar İZLE

SUNUCUYA DA KIZDI

Programın sunucusu Bayramoğlu'na da tepki gösteren Çoruhlu, "Tek bayan olarak beni biraz daha savunmanız gerekirdi." diye konuştu.

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

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