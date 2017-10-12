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CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk'te Türkiye'nin dış politika gündeminin tartışıldığı programda tatsız anlar yaşandı.

12.10.2017 - 02:48
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CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, Türkiye'nin dış politikada yaşadığı gerilimin tartışıldığı sırada bazı konukların karşılıklı sataşmaları canlı yayını gerdi.

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

(Prof. Dr. Tayyar Arı)

"ORTADOĞU ÜLKESİ TÜRKİYE" TARTIŞMASI

İstanbul Üniversitesi Öretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, Türkiye'nin dış politikada Avrupa devleti olarak kabul edilmekten çok bir Ortadoğu ülkesine dönüştüğü eleştirisini yaparken, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayyar Arı, "Manipüle ediyorsunuz, daha dün Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşüldü. Ukrayna Devlet Başkanı ağırlandı" dedi.

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

(Prof. Mesut Hakkı Caşın)

Özyeğin Üniversitesi'nde görevli Prof. Mesut Hakkı Caşın da, "Sen kendini öyle mi görüyorsun? Ortadoğulu bir devlet Boğazlar'ı kontrol edemez" diyerek tepki gösterdi.

Bahadır Erdem de "Boğazlar'ı koruyorsak, Atatürk'ün kurduğu, laikliğin ve eleştirilen o monşerlerin sayesinde" şeklinde karşılık verince ortam gerildi.

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

(Pro. Dr. Bahadır Erdem)

KORKAK İTHAMI ORTAMI GERDİ

"Ne demek istiyorsun, ben Atatürkçü değilim mi demek istiyorsun? Karavana atıyorsun hocam" diye eleştiren Hakkı Caşın'a Erdem, "Ben de kimi korkak buluyorum biliyor musunuz, yanlışlara yanlış demeyen, iktidar sahiplerine yanlışsın demeyen hocalara danışmanları korkak buluyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Programın konuklarından Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayyar Arı ise, "Bu tavrınızla Türkiye'ye ait olmadığınızı gösteriyorsunuz" deyince Bahadır Erdem daha da kızarak şunları söyledi:

"Ben Türkiyeliyim, babam Malatyalı, annem Aydınlı. Siz bunu bana söyleyemezsiniz. Siz Türkiye'ye mi aitsiniz.."

AHU ÖZYURT PROGRAMI BİTİRMEK ZORUNDA KALDI

Tartışmanın daha da alevlenmesi üzerine programın sunucusu Ahu Özyurt, gerilimi düşüremeyeceğini düşünerek programı sonlandırdı.

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

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