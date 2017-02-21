CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yeni anayasayla birlikte meclisin fesih edileceğini söyleyince AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, anayasa değişikliği paketinde Cumhurbaşkanı’nın meclisin fesih yetkisi olmadığını ve Aytun Çıray’ın bu ifadeyi düzeltmesi gerektiğini söyledi.

CHP’Lİ VEKİL GERİ ADIM ATTI

CHP’li Çıray, Reşat Petek’in ısrarlı tutumu karşısında fesih ifadelerini düzeltirken “Fesihten vazgeçtik. Meclisin yenilenmesine karar verir.” dedi.SABIKALI

CANLI YAYINI GEREN SÖZLER

Aytun Çıray meclisin yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verildiği iddiasında bulununca canlı yayında gergin anlar yaşandı. Reşat Petek, CHP’li Çıray’a “öyle bir yetki varsa bir gösterin. Ben milletime gerçekleri göstermek istiyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Çıray bu ifadelere “Sizin gerçekleriniz her zaman tartışmalı zaten. 5 yıl yanlış şeyler anlattığınız için sabıkalısınız beyefendi” sözleriyle karşılık verince Reşat Petek’in yanıtı sert oldu.

"ÖZÜR DİLEMEZSEN ŞEREFSİZSİN"

Petek, Çıray’a “Bak bu sabıkalı teriminde özür dilemezseniz o zaman siz de şerefsiniz. Çünkü bana sabıkalı diyemezsiniz. Bana sabıkalı diyecek anasından karnından doğmadı. Benim sabıkam yok.” dedi.

CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği