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CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

Gündemin değerlendirildiği programda Mehmet Sarı 'kapasitesiz' iması yaptı, sözleri üzerine alınan Ümit Özdağ, 'Seni zıplatırım' diye çıkıştı.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 07:41..
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CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programında Amerika'da görülen Reza Zarrab davası masaya yatırıldı.

Gündeme ilişkin birçok konunun tartışıldığı programda, konuklardan Mehmet Sarı ile Ümit Özdağ arasında sert bir tartışma yaşandı.

İSTER İSTEMEZ ZIPLAMALARI ÇOK NORMAL

Sarı'nın "Dinleme kapasitesi olmayan arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Doğruları net koyunca, ister istemez zıplamaları çok normal." sözleri Ümit Özdağ'ı kızdırdı.

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

"ZIPLAMAM AMA ZIPLATIRIM "

Özdağ, "Beyefendi ben hiç zıplamam ama zıplatırım ha! Terbiyeli konuşun. Ben de size imada bulunmadım." diye tepki gösterdi.

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması VİDEO

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