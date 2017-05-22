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CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşmesini "girdisi çıktısı 23 dakika sürdü" olarak anlatan Mengü'nün üslubu tepki toplamıştı.

22.05.2017 - 11:42
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CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk ekranlarında Trump - Erdoğan görüşmesi yorumlanırken, muhalif kimliğiyle tanınan Nevşin Mengü, görüşmenin kısa sürüşünü "Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü. Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti, Trump ise arkasını dönüp gitti." diye küçümsemişti.

YAYINA ÇIKMAYACAK

CNN Türk bu ifadeleri nedeniyle önemli ekran yüzlerinden biri olan Nevşin Mengü'yü yayından çekme kararı aldı.

Kendine ekranda yer bulamayan Nevşin Mengü'nün kanaldaki işine hangi pozisyonda devam edeceği ise henüz netleşmedi.

Nevşin Mengü: Girdisi çıktısı 23 dakika

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