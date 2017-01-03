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CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

Beste Uyanık'ı Barbaros Şansal tweet'i yüzünden BirGün ve T24 gibi siteler anında hedefe koydu, sosyal medya linci başlatmak istedi.

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 10:26
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CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

Türkiye'ye hakaretler yağdıran Barbaros Şansal, hukuki olarak hiçbir yaptırımla karşılaşmayacağını düşünüyordu. Ona ve sevicilerine göre Türk makamlarına, vatandaşlarına, hükümetine isteyen herkes istediği küfrü edebilmeli, istediği hakareti yağdırabilmeliydi..

BARBAROS ŞANSAL'LA İLGİLİ TWEET ATTI, LİNÇ EDİLİYORDU

Öyle olmadı ve Barbaros Şansal gözaltına alındı. Gözaltında uçaktan indirilirken linç girişimine maruz kaldı. CNN Türk sunucusu Beste Uyanık, linç girişimini tasvip etmediğini vurgulayarak Barbaros Şansal'ın da haddinin bildirilmesi gerektiğine yönelik bir tweet attı.

Ardından Birgün ve T24 gibi siteler sunucuyu sosyal medyada linç etmeye kalktı..

CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

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