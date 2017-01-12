CNN Türk, Trump'ın CNN'e çaktığı haberi çarpıttı

Önceki gün CNN International, "Donald Trump'ın seks kasedinin Putin'in elinde olduğu, Trump'ın da bu yüzden Putin'e muhtaç olduğunu" vurgulayan haberlere yer verdi.

Trump, kendisiyle ilgili belaltı haberler yapmayı alışkanlık haline getiren CNN'in, dün yaptığı basın toplantısında fena bozdu, muhabire söz hakkı dahi tanımadı.

YALAN HABER YAPIYORSUNUZ, NE DİYE SORU HAKKI VEREYİM?

Soru sormakta ısrarcı davranan CNN muhabirini, "Yalan haber yapmakla, hiçbir dayanadığı olmadan iftira atmakla" eleştiren Trump "Senin kurumun berbat, yalan haber yapıyorsunuz, ben de size soru hakkı vermiyorum" dedi.

YAVRU CNN, HABERİ SAATLER SONRA GÖRDÜ

CNN'in, Türkiye'deki ortağı CNN Türk, dünya medyasının flaş haber olarak geçtiği haberi yaklaşık 12 saat sonra gördü. CNN'in Trump tarafından dünyanın gözü önünde rezil edilmesi, CNN Türk'ü de üzmüş olacak ki, Trump'ı suçladılar ve "Medyaya çattı" şeklinde haberi gördüler.

TRUMP'DAN CNN MUHABİRİNE SERT SÖZLER