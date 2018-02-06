CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, CHP kurultayının sonuçları tartışıldı.

Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in, konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu'nun yerli sanayi ile alakalı sözlerine getirdiği eleştirel soruya, diğer konuklardan hukukçu Uğur Poyraz güldü.

"DÖNEK" İTHAMI STÜDYOYU GERDİ

"Niye gülüyorsunuz, niye hoşunuza gitti, öyle bir müstesni bir tavır yakılıyor mu size?" diyerek tepki gösteren Hacısalioğlu'na Poyraz, "Beni azarlayamazsın, eski döneklikle bu işler olmaz, adını bile değiştirdin sen" deyince ortam gerildi.

Hacısalihoğlu, "Dönek sensin, hadddini bil, dünyadan haberin yok. Bir de hukukçu olacaksın" çıkışıyla karşılık verdi ve 'isim değiştirme' polemiğine açıklık getirdi.

AHMET HAKAN REKLAMA GİRDİ

Uğur Poyraz saldırgan üslubunu sürdürünce Ahmet Hakan, gerilimi azaltmak için reklama girmek zorunda kaldı.

CNN Türk yayınında dönek kavgası