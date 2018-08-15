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CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş CNN International'a da konu oldu. CNN, yaptığı analiz haberde Trump'ın pişman olacağını belirtti.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 00:54..
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CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

Trump'ın hamlelerinden dolayı ABD'nin Türkiye'yi kaybettiğini belirten CNN International, aktif ve daha sonraki tüm hükümetlerin ABD yerine Rusya, İran ve Avrasya'yı tercih edeceğini ifade etti.

"YAPTIRIMLAR BATIYI ETKİLEYECEK" İTİRAFI

ABD Başkanı Trump tarafından Türkiye ekonomisinin hedef alındığını açıkça belirten analizde, ABD yönetimine birnevi uyarı da yapıldı.

Türkiye'nin müttefikliğinin kaybedilmesinin yanlış olduğunu belirten CNN, sonuçlardan tüm batının da etkilneceğini yazdı.

CNN International'da yayınlanan analizde, "Ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

TÜRKİYE ARTIK ABD'YE GÜVENMEYECEK

Türkiye'nin aktif dönem içerisinde de İran ve Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğunun yazıldığı söz konusu haberde, Türkiye'nin artık ABD'yi güvenilir bir müttefik olarak görmeyeceği ifade edildi.

Analizde, "Türkiye olağanüstü durumda NATO'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir" ifadelerine de yer verildi.

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

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CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

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