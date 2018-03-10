Yalan haber denince akla ilk gelen medya gruplarından biri olan CNN İnternational, geçtiğimiz gün Türk askeriyle ilgili bir haber yaptı. Haberde Türk askerlerinin tarihi eserleri yok ettiği gibi bir yalan haber ortaya attı.

CNN TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTTU

CNN spikeri Afrin'de yaşananların gerginliği artırdığını ve o bölgeye girmenin zor olduğunu belirtti. Ancak CNN; Afrin'de yaşananları ekranlara taşırken Türk askerlerini tarihi eserlerin yok olmasından sorumlu tutarak adeta olaya farklı bir boyut kazandırdı.

CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı VİDEO

6 haftadır Afrin civarında devam eden operasyonlarda CNN; Türkiye'nin ısrarcı tavrını sürdürdüğünü ve 3 bin yıllık bir tapınağın Türkiye'nin yaptığı hava saldırıları yüzünden yıkıldığını belirtti.