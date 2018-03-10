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CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı

Amerikalı CNN, kendi ülkesinin Ortadoğu'yu bataklığa çevirdiği gerçeğini yok saydı ama Türkiye'yi de tarihi yok etmekle suçladı.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 10:02..
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CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı

Yalan haber denince akla ilk gelen medya gruplarından biri olan CNN İnternational, geçtiğimiz gün Türk askeriyle ilgili bir haber yaptı. Haberde Türk askerlerinin tarihi eserleri yok ettiği gibi bir yalan haber ortaya attı.

CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı

CNN TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTTU

CNN spikeri Afrin'de yaşananların gerginliği artırdığını ve o bölgeye girmenin zor olduğunu belirtti. Ancak CNN; Afrin'de yaşananları ekranlara taşırken Türk askerlerini tarihi eserlerin yok olmasından sorumlu tutarak adeta olaya farklı bir boyut kazandırdı.

CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı VİDEO

CNN 'Türkiye tarihi yok ediyor' haberi yaptı

6 haftadır Afrin civarında devam eden operasyonlarda CNN; Türkiye'nin ısrarcı tavrını sürdürdüğünü ve 3 bin yıllık bir tapınağın Türkiye'nin yaptığı hava saldırıları yüzünden yıkıldığını belirtti.

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