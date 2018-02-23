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CNN'de Türkiye sivilleri vuruyor yalanı

Amerika'nın desteğini alan YPG'li teröristlerin iyice köşeye sıkışmasıyla Amerikan kanalları örgüt sözcülüğüne soyundu.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 13:30..
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CNN'de Türkiye sivilleri vuruyor yalanı

Türkiye'nin sınırına kurulmak istenen kukla devleti için terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına silah ve mühimmat yardımı yapan Amerika, Türk Silahlı Kuvvetlerinin örgüte karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı büyük bir rahatsızlık yaşıyor.

Mehmetçik, bölgede havadan ve karadan operasyonlar düzenleyerek örgütü üst üste ağır darbeler vurdu.

TÜRK ASKERİNİ KARALAMA HABERİ

YPG'li teröristlerin köşeye sıkışmasını hazmedemeyen Amerikalılar, Türkiye'ye karşı kirli bir algı operasyonuna başladı.

AMERİKAN YALANLARI

Ülkede yayın yapan televizyon kanalı CNN'de yayınlanan haberde, TSK'nın sivillere yönelik saldırılar düzenlediği yalanı ortaya atıldı.

Haberde, Türk askeriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kamuoyunun hedefi haline getirilmek istendi.

CNN'de Türkiye sivilleri vuruyor yalanı

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