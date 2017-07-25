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CNN'den Tillerson iddiası

CNN; Beyaz Saray Sözcüsü Spicer’ın ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın da istifa edeceğini iddia etti.

25.07.2017 - 13:03
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CNN’in, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın geçen haftaki istifasının ardından Tillerson’ın da istifası gündemde.

CİDDİ ANLAŞMAZLIKLAR YAŞIYOR

Haberde, Tillerson’ın, ABD ile İran arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın kadro politikası konularında Beyaz Saray’la ciddi anlaşmazlıkları olduğu belirtildi.

Tillerson’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions’a hakkındaki “Bilseydim, atamazdım” açıklamasını da profesyonel bulmadığı aktarıldı.

"YILSONUNDAN ÖNCE İSTİFA EDEBİLİR"

İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, ‘Tillerson’ın yılsonunu beklemeden istifasını vermesi’ durumunda şaşırmayacaklarını da ifade etti.

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