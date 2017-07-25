CNN'den Tillerson iddiası

CNN; Beyaz Saray Sözcüsü Spicer’ın ardından ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın da istifa edeceğini iddia etti.

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iOS 11 ile iPhone'a yeni özellik geliyor

iOS 11 pek çok iPhone kullanıcısının beğenisini kazanacak bir düzeltmeye ev sahipliği yapacak.