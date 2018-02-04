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CNN'den Zeytin Dalı yalanı

ABD'nin önde gelen medya organlarından CNN, TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı kapsamıdan Suriyeli mültecilerin üzerlerine ateş açtıkları yalanını yazdı.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 12:31..
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CNN'den Zeytin Dalı yalanı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "fake news" sözleriyle tanımladığı CNN, yine bir yalan habere imza attı. Haberin konusu ise Zeytin Dalı harekatı.

CNN televizyonuna bağlı internet sitesinde yer alan bir haberde, TSK ve ÖSO unsurlarının bölgedeki Suriyeli mültecilerin üzerlerine ateş açtıkları "yalanını" yazdı.

CNN'den Zeytin Dalı yalanı

"GELİŞİ GÜZEL ATEŞ AÇILIYOR"

İnsan Hakları İzleme Örgütlerinin kaynak olarak gösterildiği haberlerde bölgede yer alan sözde TSK kaynaklı şiddet olayları nedeniyle kaçışların yaşandığı ve bu kaçışlar sıraasında da Türk askerlerinin mülteci durumundaki Suriyelilere ateş açtıkları belirtildi.

Bölgeden aldıkları iddia edilen bilgilere göre çok sayıda sivilin bu şekilde hayatını kaybettiği belirtirlikten, bölgede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyulduğu da belirtildi.

ZEYTİN DALI'NA YÖNELİK KARA PROPAGANDA

Zeytin Dalı Harekatına yönelik karalayıcı haberler dış basında oldukça fazlaca yer buluyor.  Harekatın terörü temizleme yönünü görmekten çekinen uluslararası basın, sivillere ve mültecilere zarar verildiği yönünde haberler yazıyor.

Bu zamana kadar ortaya çıkan çokca haber aynı şekilde farklı görüntüler ile de çarpıtılmaya çalışılıyor. Örneğin Filistin'de çekilen bir kare, Afrinmiş gibi gösterilmeye çalışılırken bunlarla birlikte YPG'nin moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik yalan haberler de yapılıyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kadın YPG'li canlı bomba konusu NYT tarafından ortaya atılmıştı.

CNN'den Zeytin Dalı yalanı

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