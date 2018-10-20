CNN'e göre Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER

Suudi Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, ABD menşeli yayın kuruluşu CNN'den Clarissa Ward'a yaptığı açıklamada, Suudilerin Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü sonucuna vardığını savundu.

PLANLI BİR CİNAYET DEĞİLMİŞ...

Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi gazetecinin planlı bir cinayet sonucu değil "yaşanan arbede sonucu vefat ettiği" ifadesi dikkati çekmişti.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur. Bu olayın akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmışlardır." iddiası yer almıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu anlatımı VİDEO