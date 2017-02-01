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CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı

CNN'e konuşan ve Türk ordusunun "zayıf" durumda olduğunu söyleyen FETÖ'cü askerin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.

01.02.2017 - 17:31
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CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı

Yaptığı haberlerle Türkiye'yi kötülemeye çalışan CNN dün skandal bir röportaja imza atmış ve 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Amerika'ya kaçan FETÖ'cü bir askerle röportaj yapmıştı.

KİMLİĞİ GİZLENMİŞTİ

Yapılan röportajda, FETÖ'cü askerin sesi değiştirilerek ve yüzü gizlenerek kimliği gizlenmişti.

CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise söz konusu kaçak askerin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.

Yalınalp'in devre arkadaşları CNN'e konuşan kişinin o olduğunu; el hareketlerinden ve silüetinden çıkardı.

CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı

CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı VİDEO

CNN'e konuşan FETÖ'cünün kim olduğu ortaya çıktı

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