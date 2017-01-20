CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

CNN, yemin töreninde yeni başkan ve yardımcısının hayatını kaybetmesine yol açacak bir felaketin yaşanması halinde başkanlık görevine geçici olarak Barack Obama'nın kabinesinden bir yetkilinin geçeceğini belirtti.

Donald Trump cuma günü yemin ederek ABD Başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak.

Hükümetin her biriminden en önemli üyelerin tek bir noktada toplanacak olması nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Washington'da 28 bin polisin yanı sıra güvenlik birimleri sahada olacak.

YEMİN TÖRENİNDE HEPSİ ÖLÜRSE NE OLACAK?

Yetkililer Trump'ın yemin törenine yönelik ciddi bir tehdit olmadığını söylese de Başkan'ın, Başkan Yardımcısı'nın ve diğer Kongre üyelerinin hayatını kaybetmesine yol açabilecek olası bir saldırıdan sonra Trump'ın yerine kimin vekalet edeceğine ilişkin soru işaretleri bulunuyor.

CNN'in haberine göre anayasaya göre başkan ve yardımcısı ölürse ya da görevlerini yapamayacak hale gelirse, yerlerine Temsilciler Meclisi Sözcüsü ardından da Senato'nun geçici dönem başkanının geçmesi gerekiyor. Onların ardından ise başta Dışişleri Bakanı olmak üzere diğer kabine üyeleri geliyor.

"TAYİN EDİLMİŞ SAĞ KALAN" KİMDİR?

Yemin töreni için alınan önlemler kapsamında bir Kabine üyesi törene katılmayacak ve olası bir faciada Başkan olmak için hazır bulunacak.

Bu kişiye 'tayin edilmiş sağ kalan' deniyor.

BU KİŞİ TRUMP'IN DEĞİL, OBAMA'NIN KABİNESİNDEN SEÇİLECEK

Başkanlar arası geçiş dönemi olduğu için 'tayin edilmiş sağ kalan' niteliğine sahip kabine üyesi Trump'ın değil Obama'ın ekibinden seçilecek.

Kafa karıştıran bir diğer konu ise Obama'nın kabine üyelerinin öğle saatlerinde istifa edecek olması. Bu, eğer kabine üyeleri yeni yönetimde görevlerine devam etmezlerse olağan bir uygulama...

En üst düzey kabine yetkilisi olan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yeri ise Trump'ın öğle saatlerindeki yemininden sonra bile doldurulmayacak. Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson'ın bu makama gelmesinin 1 ya da 2 hafta sürebileceği belirtiliyor.

Dışişleri kaynakları ise Obama'nın kabinesinde yer alan Siyasi İşler Müsteşarı Tom Shannon'un 'tayin edilmiş sağ kalan' olabileceğini belirtiyor.

1997'de eski Başkan Bill Clinton'ın Kongre'ye yaptığı konuşma sırasında Tarım Bakanı Dan Glickman 'tayin edilmiş sağ kalan' görevini yapmıştı.