Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale ettiği ve Trump'ın ekibinden bir kişinin Rusya ile bağlantılı olduğu ile ilgili haber yapan CNN ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

CNN'in yapımcısı gizli kamerada VİDEO

GÖRÜNTÜLERİ MUHAFAZAKAR AKTİVİST YAYINLADI

CNN İnternational'da görev yapan üst düzey yapımcı John Bonifield, gizli kameralara yakalandı. Görüntüleri ise muhafazakâr aktivist James O'Keefe, Project Veritas'ta yayınladı.

CNN, REYTİNGİ ARTIRMAK İÇİN 'YALAN HABER' YAPIYOR

Bonifield, CNN'de yapılan Rusya karşıtı haberlerin reytingi artırmak için yapıldığını itiraf etti.

Bir gazetecinin eşlik ettiği Bonifield'a "Neden CNN sürekli Rusya böyle, Rusya şöyle diye haber yapıyor?" diye sordu. Yapımcının verdiği cevap ise, "Reytingler yüzünden. Reytinglerimiz şu anda çok iyi." oldu.

CNN'NİN CEO'SU RUSYA KONUSUNA GERİ DÖNÜLMESİNİ İSTEMİŞ

Bonifield, CNN'nin CEO'su ile yapılan toplantıda iklim anlaşmasından uzaklaşıp Rusya konusuna geri dönülmesi gerektiğini istediğini de sözlerine ekledi.

"TRUMP'A CADI AVI UYGULANIYOR"

CNN yapımcısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da "Bana karşı cadı avı uyguluyorsunuz." derken haklı olabileceğini belirtti.

"HÜKÜMETLERİ MANİPÜLE ETMEK İÇİN ORADAYIZ"

ABD'nin seçimleri hakkında da açıklama yapan Bonifield, "Rusya seçimleri etkilemek istediyse bile, biz de onların seçimlerini etkiliyoruz. Bizim CIA ekiplerimiz hep bunu yapıyor. Biz hükümetleri manipüle etmek için oradayız." diye konuştu.