taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.540
USD
4,4490
EURO
5,2660
ALTIN
185,11
PETR
78,2200

Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban

Rize'de 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi olan bir kişi, aylık 2 bin liraya çoban bulamayınca çareyi Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev'de buldu.

DHA | 16.05.2018 - 07:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çamlıhemşin ilçesinde, 450 küçükbaş hayvan sürüsü sahibi, 2 bin lira aylıkla çoban aradığını duyurdu ancak sürüyü yaz aylarında yaylalarda otlatacak çobanlık için talipli bulamadı. Bunun üzerine bir tanıdığı aracılığı ile ulaşılan Azerbaycanlı Kadir Niftaliyev geldiği Türkiye'de teklifi kabul ederek çobanlığa başladı.

Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban

GECELERİ BARAKADA KALIYOR

Çat Vadisi'nde, Kale köyü civarındaki yaylalara doğru sürüsü ile yola çıkan genç çoban, gün boyu otlattığı hayvanları gece bir alanda topluyor, kendisi de bir barakada sabahlıyor.

Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban ViDEO

Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban

YAVRULARI SIRTINDA TAŞIYOR

Çoban köpeklerinin eşlik ettiği Kadir Niftaliyev, sürüdeki oğlaklarla yakından ilgileniyor, yürümekte zorlanan yavruları sırtında taşıyor.

Ülkesinde de ailesi ile birlikte çobanlık yaptığını anlatan Kadir Niftaliyev, bu işi sevdiğini belirtti. Niftaliyev, "Türkiye'de çobanlık işi olduğu söylenince buraya geldim. Aylık 2 bin lira alıyorum. 3 öğün yemeğimi de yiyorum. Rize yaylaları çok güzel, çok sevdim. Hayvanlar sabah yaylalarda otluyor, akşam ise toplanıyor. Ben onlara sahip çıkıyorum. Barakada kalıyorum. Gece hava soğudu mu ateş yakıyorum. Çayımı demleyip, içiyorum." dedi.

Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban

Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban



Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban



Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban



Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban

Çoban bulunamayan sürüye ithal çoban

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Direksiyonsuz otomobille trafiğe çıkınca kaza yaptılar
Bilecik'te direksiyon yerine yassı metal bir çubukla kullanıldığı belirlenen bir aracın istinat duvarına çarpması sonucu, 2 kişi yaralanarak hastanede tedaviye alındı.
Yenikapı mitinginin sloganı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Yenikapı'da düzenlenecek mitingle bütün dünyaya seslenilerek, İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulümlere tepki gösterilecek.
Jeneratörden sızan gaz 1 can aldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir veterinerde, jeneratörden sızan gazdan etkilenen stajyer veteriner hayatını kaybederken, iş yeri sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Türkkiye'de ortalama evlenme yaşı artıyor
Türkiye'de ortalama evlilik yaşı 2013 ile 2017 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde erkeklerde 0,4, kadınlarda 0,5 yaş artış gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

82
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

179
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

76
Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

73
Başarılı bekçilere polis olma imkanı

Başarılı bekçilere polis olma imkanı

64
İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

İngiliz gazeteler Erdoğan'ın ziyaretini analiz etti

24
Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

Ayasofya'da namaz kılınması Yunan basınında

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM