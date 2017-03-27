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Çoban köpekleri kanseri yüzde 100 oranla tespit ediyor

Yapılan son araştırmalarda, Alman çoban köpeklerinin koklayarak meme kanserini yüzde 100 oranla doğru tespit edebildiği görüldü.

27.03.2017 - 12:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Kdog isimli projeye liderlik yapan Isabelle Fromantin, Paris’te gazetecilere çalışmayı anlattı. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken Fromantin, bu basit ve devrim niteliğindeki tespit yöntemi sayesinde özellikle mamografi çektirmenin zor olduğu ülkelerde teşhislerin hızlanacağını söyledi.

Fromantin, erken tanılar sayesinde de hayat kurtaran tedaviler için geç kalınmayacağının altını çizdi.

KANSER HASTALARININ YÜZDE 90'I TESPİT EDİLDİ

Araştırmanın ilk adımında, 31 kanser hastasından alınan sargı bezleri köpeklere bir oyunla koklatıldı ve kanser hastalarının yüzde 90'ı bu şekilde tespit edildi.

Deneyde her 3 kanser olmayan kadına karşılık, köpeklere bir kanser hastasının sargı bezi koklatıldı.

YÜZDE YÜZ DOĞRU TEŞHİS

6 ay sonra tekrar gerçekleştirilen testte ise Alman Çoban köpeklerinin %100 doğrulukla meme kanserini teşhis edebildiği görüldü.

Curie Enstitüsü'ndeki araştırmalara katılan Amaury Martin, teknolojinin gelişmesiyle teşhis yöntemlerinin de geliştiğini, ancak bazen bu tarz basit yöntemlerin de gerekli olduğuna dikkat çekti.

Bir sonraki adımda daha fazla hasta üzerinde, daha fazla köpekle çalışmayı plan Kdog ekibi, araştırmalar için fon bulmaya çalışıyor. Bu invazif ve ucuz yöntem sayesinden erken tanının kolaylaştırılması planlanıyor.

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