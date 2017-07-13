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Çobana cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Bursa'da işten çıkarılan çoban, patronunun oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

13.07.2017 - 09:55
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Bursa'da 2015 yılının ağustos ayında meydana gelen olayda, çiftlikte çoban olarak çalışan Birkan Özdemir, 350 liraya sattığı küçükbaş hayvan karşılığında kendisine sahte para verilince, patronu Fatih Bayramça tarafından işten çıkarıldı.

GENÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Buna sinirlenen Özdemir, bir süre sonra pompalı tüfekle çalıştığı eski işyerine dönüp Fatih Bayramça ve oğlu Eray  ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özdemir'in elindeki tüfekten çıkan saçmalar Eray Bayramça'ya isabet etti. Ağır yaralanan Bayramça,  kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çalışanlar tarafından dövülen Birkan Özdemir ise hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çobana cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
(Öldürülen 17 yaşındaki Eray Bayramça)

"ARBEDEDE SİLAH ATEŞ ALDI, ERAY'I BEN ÖLDÜRMEDİM"

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan dava açılan Birkan Özdemir, yaptığı savunmasında, "Sattığım kuzunun karşılığında bana sahte para verilince işten çıkarıldım. Hemen sonra telefon açıp beni görüşmek için çıkarıldığım iş yerine çağırdılar. Bana zarar vereceklerini düşündüğüm için pompalı tüfeğimi yanıma aldım. Öyle de oldu. Bir anda saldırdılar. Yaşanan arbede sırasında tüfek ateş aldı. Bu sırada Eray yaralanmıştı. Onu görünce çok üzüldüm. 'Hemen ambulans çağırın. Eray'ı hastaneye yetiştirin' diyerek bağırdım. Ama kimse çağırmadı. Sonra da Eray'ın öldüğünü öğrendim. Silahı ben ateşlemedim, onu da öldürmedim." dedi.

Çobana cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Mahkeme heyetini karar aşamasına gelen duruşmada Özdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Verilen bu cezayı Yargıtay, son duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğı'nın avukatı katılmaması gerekcesiyle usulden bozdu. Tekrak hakim karşısına çıkan Özdemir bir kez daha suçunu kabul etmese de yine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çobana cinayetten iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

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