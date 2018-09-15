Çobanlıktan üniversiteye

Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Arapoğlu kırsal mahallesinde yaşayan Musa Keçikıran, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparken test çözerek üniversiteye hazırlandı.

HAYALİNDEKİ BÖLÜMÜ KAZANDI

Zaman buldukça Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ücretsiz açtığı kursa katılan başarılı öğrenci, hayalindeki diş hekimliği bölümünü kazandı. Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar ile kurs hocaları, başarılı öğrenciyi yaşadığı köyde ziyaret ederek, tebrik etti.





"KOYUNLARIN YANINDA TEST ÇÖZDÜM"

Diş hekimliğini kazanmanın hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Musa Keçikıran,"Zorluklar içinde Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazandım. Tabii bizim baba mesleğimiz çobanlık olduğu için ben de aileme yardımcı olmak için çobanlık yapıyordum. Koyunların yanında ders çalışıyordum, testte çalışıyordum. Zaman buldukça da Halk Eğitimin açtığı ücretsiz kurslara katıldım, oarda kendimi geliştiriyordum ve Allah'ın izniyle başardım" dedi.

Çobanlık yapan Musa diş hekimliğini kazandı VİDEO









"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

Zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldığını ama azimle çalışıp üniversiteyi kazandığını belirten Musa Keçikıran, "Hem çoban olmak ve hem de üniversiteye hazırlanmak çok zor ama böyle diye kazanmayacağız diye bir şey yok, çalıştım ve kazandım. Buradan zor şartlar altında bulunan arkadaşlara seslenmek istiyorum, imkan yok diye kimse umutsuzluğa kapılmasın, çokça çalışsınlar." diye konuştu.





"İSTEYİNCE OLUYOR"

Ev ortamında dahi olmadıklarını, aylardır çadırda yaşadıklarını söyleyen başarılı öğrenci, "Bizimki ev ortamı bile değil, koyunlar için yaylaya gelmişiz ve çadırda yaşıyoruz. Çadırda ders çalışıyordum. Masa yok, sandalye yok, yani kısacası imkân yoktu. Ama isteyince oluyor" şeklinde konuştu.





"GURULUYUM, ÇOK MUTLUYUM"

Oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen baba Mehmet Ali Keçikıran ise, "Oğlum diş hekimliği kazanmış, ben çok gururluyum, çok mutluyum. Siverek Halk Eğitim Müdürlüğü, o da oğluma yardımcı oldu. Oğlum bana yardımcı olmak için çobanlık yapıyordu, hem de ders çalışıyordu. Hiç kimse demesin oğlum çobandır bir şey kazanmaz, her şey kazanır" ifadelerini kullandı.







