Coca Cola: Gençlerin sesini dinlemeye devam edeceğiz

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en önemli ekonomi buluşmalarından biri olarak kabul edilen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24 Mart tarihinde Grand Yazıcı Otel’de yapıldı.

Dünyadan ve Türkiye’den önemli konuşmacılar ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Frayman Molinas konuşmacı olarak yer aldı.

GENÇLERİN SESİNİ DİNLEMELİYİZ

Zirvenin “İyi Şirket ve Y Kuşağında Liderlik” oturumunda konuşan Molinas, “Y kuşağının hedefi anlamlı bir etki yaratmak. Hem tüketicilerimiz hem de çalışanlarımızı oluşturan Y kuşağı ile diyaloğu kuvvetli tutmaya çalışıyoruz. Genç neslin potansiyelini kullanmamız gerekiyor, bunu kaybedemeyiz. O nedenle Coca-Cola olarak gençlerin sesini dinleyerek birbirimizden öğreniyor ve toplumsal etkimizi derinleştiriyoruz. Bunun için gençlerle etkileşime geçmemizi sağlayacak platformlar, sosyal projeler oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Coca-Cola sistemi içerisindeki en iyi örneklerden biri olan Career Express uzun dönem staj programından edinilen deneyimlere göre Y kuşağının beklentilerini; “potansiyellerini kullanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, farklı projelerde yer alabilecekleri, uluslararası deneyim ve kariyer olanaklarıyla birlikte iş ve özel yaşam dengelerini koruyabilecekleri esnek bir çalışma hayatı” olarak özetleyen Molinas, Coca-Cola içindeki gençlerin sesini dinledikleri Y Kuşağının Sesi Platformu ve Global Shapers ile yapılan iş birliğinin de kendileri için oldukça değerli olduğunu söyledi.

FARK YARATAN FİKİRLER HAYATA GEÇİYOR

Dünya Ekonomik Forumuna bağlı bir topluluk olan Global Shapers, geleceği şekillendirmeleri için genç liderlere kişisel, toplumsal ve küresel boyutların entegre edildiği bir çerçeve sunuyor. Coca-Cola, Global Shapers ile kurduğu işbirliği sayesinde kendi bünyesindeki gençlerin sesini dinleyerek hem onlardan değerli ve önyargısız geri bildirimler alma fırsatını yakalıyor hem de toplumsal etkisini derinleştiriyor. İşbirliğini ve toplumsal etkisini daha somut hale getirmek için 2013 senesinde “Coca-Cola Shaping a Better Future Grant Challenge” yarışmasını hayata geçiren Coca-Cola, bu yarışma ile Global Shapers topluluğundan dünyanın en zorlu problemleri ile ilgili olan projeleri kabul ederek, seçilen 5 projeyi ödüllendirdi.

Global Shapers ile gerçekleştirilen işbirliğinin bir sonucu olarak 2013 yılında şirket içinde kurulan The Millennial Voices Leadership Council ise Coca-Cola’nın Y kuşağı yeteneklerini işe almak ve şirket bünyesinde tutmak için, kurum içi girişimcilik kültürü oluşturmak üzere hayata geçirildi. 26-36 yaş aralığındaki çalışanlardan oluşan bu grup, değişim temsilcileri olarak liderlik ekibine tavsiyelerde bulunuyor ve pilot projeleri hayata geçiriyor. Kurulduğundan bu yana Millennial Voices, yeni teknoloji denemeleri, şirket içi geri dönüşüm inisiyatifleri, ebeveyn doğum izni gibi çalışan menfaat paketleri, esnek çalışma saatleri ve ters mentorluk programları gibi pek çok konuda etki yarattı.