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Coca-Cola’da üst düzey atama

Coca-Cola’nın Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Galya Frayman Molinas, Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı

29.05.2017 - 15:16
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki toplam 9 ülkenin yönetim merkezi olan Türkiye, Coca-Cola’nın global yönetimine de üst düzey yönetici sağlamaya devam ediyor.

MOLİNAS GÖREVE GELDİ

Coca-Cola’daki kariyerini şirketin Atlanta’daki merkezinde sürdürecek olan Molinas, yeni görevinde şirketin global büyüme stratejisinden sorumlu olacak. Coca-Cola’nın Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Molinas, bu görevini yeni bir atama yapılana kadar sürdürecek.

27 YILLIK DENEYİM

Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Hindistan bölgelerinde 27 yılın üzerinde pazarlama ve yöneticilik deneyimi bulunan Molinas, Coca-Cola bünyesindeki Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini büyük değişiklikleri hayata geçirerek başarıyla yürüttü. İş yaşamındaki profesyonel başarılarına ek olarak Molinas, Türkiye başta olmak üzere sorumlu olduğu tüm ülkelerde sürdürülebilirlik projelerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik etti.

Coca-Cola’da üst düzey atama

MOLİNAS BİRÇOK PROJEDE YER ALDI

Molinas, kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi, suyun doğaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere, birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde aktif olarak görev aldı. Fortune Türkiye Dergisi tarafından en güçlü kadın liderler arasında gösterilen Galya Frayman Molinas, 2007-2012 yılları arasında Coca-Cola Kadın Liderler Konseyi üyeliği, 2011-2015 döneminde İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanlığı yaptı. 2013-2017 yılları arasında YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde bulundu.

Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini sürdüren Molinas, Harvard Business School Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Bölgesi Danışma Kurulu ve Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

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